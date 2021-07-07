Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрированы в Риге и Сигулдском крае

Общее кумулятивное количество заболевших в Риге за 14 дней на данный момент составляет 306 человек. Между тем в Сигулдском крае зарегистрировано четыре новых случая заболевания, за последние две недели число заболевших увеличилось до 30 жителей. Между тем, ряд новых случаев заражения был обнаружен в ряде других муниципалитетов.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 306, Сигулдском районе - 30, Аугшдаугавском районе - 27, Тукумском районе - 24, Валмиерском районе и Вентспилсе - по 21 человек, в Даугавпилсе - 20 человек. В то же время в муниципалитетах Салдус и Варакляны за последние 14 дней случаев заражения Covid-19 не зарегистрировано.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии - 35,4 случая.

В десяти муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в пяти он превышен на 50%. Самая высокая заболеваемость на 100 000 жителей в Аугшдаугавском, Сигулдском, Саласпилсском районах, Вентспилсе, Тукумском районе, Риге и Валмиерском районе.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением, и он не указывает конкретное количество случаев.

Из числа новых случаев, зарегистрированных в прошлый день, девять - в возрасте от 40 до 49 лет, восемь - в возрасте от 30 до 39 лет и от 70 лет и старше, шесть - в возрасте от 50 до 59 лет, в других возрастных группах случаев меньше.

Согласно информации, предоставленной SPKC, за последний день в Латвии было выявлено 48 новых случаев заражения Covid-19, были получены сообщения о трех смертельных исходах, связанных с этим заболеванием.