Люди покупают намного больше продуктов, чем могут съесть

- Покупка продуктов в твоей семье - это определенно не спонтанное, а спланированное мероприятие. Расскажите подробнее о своих покупательских привычках. По какому принципу планируешь питание и составляешь список покупок?

- Да, конечно, я тоже когда-то покупала продукты спонтанно, но обычно у меня один большой закупочный день - среда или четверг. Я бы сказал так - у меня в голове обычно есть два-три рецепта блюд, которые я обязательно хочу приготовить. Мой принцип, согласно которому я планирую питание и составляю список покупок, самым непосредственным образом связан со временем года в Латвии. Например, летом у меня на столе все свежие овощи. Если это сезон бобов - стараюсь приготовить больше бобов, если сезон помидоров - помидоры; зимой это тыква и пастернак.

Чтобы изменить мышление в сторону устойчивости, нам нужно выбирать сезонные продукты и готовить из них.

По этому принципу я и планирую питание. Так что летом на столе есть все, что доступно в летнем списке овощей и фруктов.

При покупке продуктов для определенного рецепта, конечно, всегда что-то остается, потому что они часто продаются в больших упаковках, чем нужно для одного приема пищи. Поэтому я потом готовлю блюда из всего оставшегося. И это не означает, что мы постоянно едим жаркое, куда сброшено все что есть. Вы можете делать это очень творчески, открывая для себя фантастические рецепты и новые блюда. Это тоже мой основополагающий принцип в сокращении объемов выбрасываемых продуктов. И, конечно же, второе - это то, что я стараюсь не покупать слишком много.

Мы покупаем ровно столько, сколько нужно, а не больше, потому что цена лучше. Раньше я брала то, что было со скидкой, вдвое больше, но в конце концов эту вторую половину выбрасывала. Это было лет семь назад, теперь такого уже нет.

- Если тебе придется выбирать между двумя продуктами, равнозначными по составу, имеет ли значение упаковка?

- Да, я однозначно обращу внимание на упаковку продукта! Очень жаль, что в Латвии особенно богато упакованы эко-продукты. Печальная реальность такова, что выбор упаковки у нас очень невелик. Если я хочу эко-хлопья, у меня есть два варианта, и нужно взять один из них. Я сейчас нахожусь во Франции, зашла в магазин, а там семь или восемь видов эко-хлопьев, и я могу выбрать ту упаковку, которая мне больше нравится и более дружественна к природе. На нашем рынке мы как бы немного в заточении, потому что у нас не так много возможностей для маневра, но упаковка имеет значение, да, и в магазине с этим труднее.