Президент Гаити Жовенель Моиз убит в собственной резиденции. Власти заявили, что нашли его убийц

Супруга президента Мартин Моиз была вместе с президентом в момент нападения. Она в стабильном, но критическом состоянии, ее эвакуируют для лечения в Майами, сообщил посол Гаити в США.

"Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны и через несколько часов после убийства объявил в стране сначала "осадное положение", давшее больше полномочий исполнительной власти. Власти соседней Доминиканской республики временно закрыли границы с Гаити.

В телеобращении премьер вновь подчеркнул, что нападавшие говорили на английском и испанском и добавил на этот раз, что у них было "оружие очень большого калибра". "В строгом соответствии со статьей 149 конституции, я провел экстренное заседание совета министров, и мы решили объявить осадное положение во всей стране," - заявил Жозеф в телеобращении.

Что известно о нападавших?

В ночь на четверг глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что силы безопасности застрелили четверых наемников, которых подозревают в убийстве, и задержали еще двоих. По словам Шарля, нападавшие взяли в заложники трех сотрудников полиции, однако в ходе операции в Порт-о-Пренсе они были освобождены.

Военные около резиденции президента, на которую было совершено нападение ФОТО: EPA

При этом руководитель полиции дал понять, что бой еще не закончен. "Мы заблокировали их на дороге, когда они покидали место преступления. С этого момента продолжается бой. Они все будут убиты или задержаны", - цитирует Шарля Рейтер.

По словам обозревателя Би-би-си, о нападавших известно немного. В интернете появились видеокадры, сделанные в районе нападения, на которых видна колонна внедорожников и выходящие из машин вооруженные люди. По словам Жозефа, они были хорошо вооружены и выглядели профессионально подготовленными. Подлинность этого видео по-прежнему не подтверждена.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд сообщил в интервью агентству Рейтер, что вооруженные люди были одеты как агенты американской Администрации по борьбе с наркотиками, что возможно помогло им проникнуть на территорию резиденции.

В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз. Жозеф заявил, что дети президента в безопасности. "Сегодня утром для меня было приоритетом поместить их в безопасное место," - сказал премьер.

#Haiti President Jovenel Moïse is said to have been attacked in his residence by a commando. He’s dead.

Video circulating on WhatsApp. pic.twitter.com/VJ8HJZSii8 — Marie-Rose Romain Mu (@romainmurphy) July 7, 2021

53-летний Жовенель Моиз находился у власти с февраля 2017 года. Он занял пост президента после ухода в отставку его предшественника Мишеля Мартелли.