Президент Гаити Жовенель Моиз убит в собственной резиденции. Власти заявили, что нашли его убийц

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате покушения минувшей ночью. Убийцы проникли в его резиденцию в столице Порт-о-Пренсе. Власти страны заявили, что его убийство осуществили наемники, некоторые из которых уже убиты или задержаны.
Супруга президента Мартин Моиз была вместе с президентом в момент нападения. Она в стабильном, но критическом состоянии, ее эвакуируют для лечения в Майами, сообщил посол Гаити в США.
"Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.
Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны и через несколько часов после убийства объявил в стране сначала "осадное положение", давшее больше полномочий исполнительной власти. Власти соседней Доминиканской республики временно закрыли границы с Гаити.
В телеобращении премьер вновь подчеркнул, что нападавшие говорили на английском и испанском и добавил на этот раз, что у них было "оружие очень большого калибра". "В строгом соответствии со статьей 149 конституции, я провел экстренное заседание совета министров, и мы решили объявить осадное положение во всей стране," - заявил Жозеф в телеобращении.
Что известно о нападавших?
В ночь на четверг глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что силы безопасности застрелили четверых наемников, которых подозревают в убийстве, и задержали еще двоих. По словам Шарля, нападавшие взяли в заложники трех сотрудников полиции, однако в ходе операции в Порт-о-Пренсе они были освобождены.
При этом руководитель полиции дал понять, что бой еще не закончен. "Мы заблокировали их на дороге, когда они покидали место преступления. С этого момента продолжается бой. Они все будут убиты или задержаны", - цитирует Шарля Рейтер.
По словам обозревателя Би-би-си, о нападавших известно немного. В интернете появились видеокадры, сделанные в районе нападения, на которых видна колонна внедорожников и выходящие из машин вооруженные люди. По словам Жозефа, они были хорошо вооружены и выглядели профессионально подготовленными. Подлинность этого видео по-прежнему не подтверждена.
Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд сообщил в интервью агентству Рейтер, что вооруженные люди были одеты как агенты американской Администрации по борьбе с наркотиками, что возможно помогло им проникнуть на территорию резиденции.
В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз. Жозеф заявил, что дети президента в безопасности. "Сегодня утром для меня было приоритетом поместить их в безопасное место," - сказал премьер.
#Haiti President Jovenel Moïse is said to have been attacked in his residence by a commando. He’s dead. Video circulating on WhatsApp. pic.twitter.com/VJ8HJZSii8
53-летний Жовенель Моиз находился у власти с февраля 2017 года. Он занял пост президента после ухода в отставку его предшественника Мишеля Мартелли.
Жозеф осудил убийство, назвав его "актом варварства". Премьер призвал к спокойствию и сказал, что полиция и армия будут поддерживать порядок в стране, и что ситуация с безопасностью находится под контролем.
"Братья и сестры, мы знаем, за что боролся президент. Мы знаем, что Жоневель Моиз был смелым человеком. Все силы в стране должны осудить его убийство. [...] Смерть президент Жоневеля Моиз а не останется неотмщенной. Можно убить его, можно убить президента Жоневеля Моиза, но нельзя убить его идеи," - заявил Клод Жозеф в своем телеобращении.
Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара (около 150 рублей) в день. Население Гаити составляет около 10,6 млн человек.
Коррупция, бедность и обвинения в диктатуре
Убийство произошло на фоне растущей бедности и нестабильности в стране. В столице в последние недели нарастали столкновения между преступными группировками и полицией.
Оппозиция в этом году обвинила Моиза в попытке установить диктатуру, искусственно продлив срок своего нахождения у власти. Президент и оппозиция спорили о сроках. Моиз настаивал, что по конституции его полномочия истекали только 7 февраля 2022 года. Оппозиция утверждала, что он должен покинуть пост годом раньше, 7 февраля 2021 года.
Явка на выборах 2017 года, в результате которых Моиз пришел к власти, была крайне низкой.
Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике. С начала 2020 года Моиз правил напрямую, без участия парламента, так как депутаты прошлого парламента не смог принять поправки в закон о выборах, которые позволили бы провести новые выборы, до истечения своих депутатских мандатов.
Госсекретарь США Майк Помпео в 2020 году призывал президента Гаити как можно скорее назначить дату новых выборов, чтобы прекратить прямое правление Моиза.
Только в феврале власти Гаити арестовали 23 человек, в том числе судью Верховного суда и высокопоставленного полицейского, по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Моиза.
За год до этого власти тоже заявляли о попытке переворота, когда протестующие воздвигли баррикады в столице, а полицейские, требующие улучшения условий труда, напали на армейский штаб.