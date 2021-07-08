В среду от Covid-19 привиты 8382 человека
В среду от "Covid-19" в Латвии привиты 8382 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую дозу вакцины вчера получили 2352 человека, завершили процесс вакцинации 4020, в том числе 2010 человек были привиты вакциной "Johnson & Johnson", которая вводится один раз.
В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 616 157 жителей Латвии, в том числе 593 137 завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 32,64% и 31,42% населения страны.