В среду от Covid-19 привиты 8382 человека

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В среду от "Covid-19" в Латвии привиты 8382 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую дозу вакцины вчера получили 2352 человека, завершили процесс вакцинации 4020, в том числе 2010 человек были привиты вакциной "Johnson & Johnson", которая вводится один раз.