"Тампа" второй год подряд выиграла Кубок Стэнли. Василевский - лучший игрок плей-офф

Встреча завершилась победой "Тампы" со счётом 1:0. В составе победителей единственную шайбу на 33-й минуте забросил Росс Колтон. Счёт в финальной серии стал 4:1.

По итогам финальной серии российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал обладателем приза "Конн Смайт Трофи", который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. 26-летний вратарь стал третьим российским игроком в истории НХЛ, кого признали самым ценным игроком плей-офф.

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В 2009 году лучшим игроком плей-офф стал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, а спустя девять лет подобной чести удостоился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров второй год подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф. На его счету 32 очка (8+24) в 23 матчах.