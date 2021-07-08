Фестиваль дрифта в Даугавпилсе отмечает своё 10-летие

Первые соревнования латвийского дрифта на картодроме состоялись в 2011 году. Спортсмены, как всегда, с большим восторгом возвращаются на картодром Blāzma, потому что эти соревнования - одно из самых долгожданных событий, которые проходят каждый год в Даугавпилсе.

9 июля состоятся официальные тренировки, а 10 июля пройдёт третий этап кубка Liqui Moly, а также третий этап Кубка Эстонии.

Первый этап уже прошёл в комплексе "333". Неделю назад участники вернулись из Эстонии, где прошёл второй этап. В Даугавпилсе пройдёт третий этап латвийского дрифта.

Были близкие тандемы, напряжённая борьба и азарт. На этом этапе будут участвовать не только латвийские пилоты, но и пилоты из Эстонии, которые в Даугавпилсе проведут свой официальный зачётный этап.

Надо отметить, что именно в Даугавпилсе наконец-то смогут присутствовать зрители, правда, в ограниченном количестве, учитывая правила эпидемиологической безопасности в связи с Covid-19.

Наконец-то спортсмены будут соревноваться не только для себя, но и радовать зрителей большим количеством дыма и рёвом моторов.

Не секрет, что конфигурация трассы в Даугавпилсе построена так, чтобы у зрителей была возможность наслаждаться дымом, который является неотъемлемой частью данного вида спорта. Организаторы специально разделили зоны, чтобы зрители могли безопасно наблюдать за соревнованиями.

ФОТО: Пресс-фото

Для зрителей, у которых нет сертификата и кто не смог сдать тест заранее, будет возможность сделать это у входа, где будет находиться пункт сдачи теста на Covid-19 в сотрудничестве с Центральной лабораторией. Тест будет бесплатным и займёт 2-3 минуты. Пункт сдачи теста будет работать с 9:00 до 14:00.

На старт выйдут около 100 пилотов, в числе которых новые участники из Латгале и Даугавпилса. Местные спортсмены тренировались на "домашней трассе" и готовы достойно встретить своих соперников, а значит - сюрпризы будут наверняка.

Организаторы рекомендуют зрителям брать с собой портативные кресла и пуфы, чтобы с комфортом следить за соревнованиями. Официальные тренировки начнутся уже в пятницу, 9 июля, на протяжении всего дня территория будет закрыта для зрителей.

В субботу, 10 июля, официальное открытие соревнований запланировано на 14:30, но организаторы приглашают болельщиков поддержать участников на тренировочных заездах, которые начнутся уже в 9 часов утра.

Распорядок дня 10.07.2021:

9:00 Открыт вход для зрителей

9:00 - 15:00 Время работы пункта сдачи теста на Covid-19 Центральной лаборатории (у центрального входа)

8:45 - 10:00 Тренировки STREET класса

10:05 - 12:30 STREET квалификация

12:40 - 13:20 Тренировки SEMI PRO класса

13:30 - 14:30 SEMI PRO квалификация

14:30 Парад участников

15:10 - 16:50 SEMI PRO тандемы

17:05 - 21:00 STREET тандемы

21:10 Церемония награждения

ФОТО: Пресс-фото

Дополнительная информация для зрителей :

Просим соблюдать дистанцию 2 метра и не собираться группами. Если во время соревнований нет возможности соблюдать дистанцию, обязательно использовать маску для лица.

Соревнования организованы на основании всех установленных в стране мер эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции.

Если будут изменены правила по проведению мероприятий в условиях Covid-19, то информация о мерах безопасности может быть изменена ближе к соревнованиям, о чём организаторы сообщат на официальном сайте www.driftlatvia.com и в своих социальных сетях не позднее чем за день до соревнований.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss и Circle K. Цена билета для взрослого - 15,46 евро, детям (7-16 лет) - 10,65 евро.