Фото ⟩ Как в Москве прощались с Владимиром Меньшовым

Напомним, 5 июля стало известно, что на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер, сценарист, актер и драматург Владимир Меньшов. За свою жизнь он сыграл около 100 ролей и снял фильмы, которые стали культовыми. Является лауреатом премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за кинокартину "Москва слезам не верит" (1981).

Организацией панихиды и похорон Владимира Меньшова занималась его дочь Юлия. До последнего не было известно, сможет ли Вера Алентова присутствовать на траурной церемонии. Напомним, что артистка тоже болела коронавирусом и находилась в больнице.

СМИ ранее сообщали об ухудшении состояния звезды, но за сутки до прощания ее выписали из клиники. Юлия Меньшова заметила, что у мамы вырабатываются антитела, поэтому она не представляет опасности для окружающих и может находиться на церемонии.

Юлия Меньшова заранее сообщила журналистам, что ни она, ни ее мама не будут давать комментарии по поводу трагедии.

В Доме кино Союза кинематографистов, где проходила гражданская панихида, собрались многочисленные друзья, поклонники и родственники Владимира Меньшова. На большом экране демонстрировались архивные фото режиссера, на фоне играла классическая музыка.

Юлию Меньшову сопровождал ее супруг - актер Игорь Гордин. На панихиде присутствовали Евгений Герасимов, Александр Панкратов-Черный и Александр Олешко, продюсер Александр Литвинов, Игорь Золотовицкий, кинорежиссер Вадим Абдрашитов (давний друг и коллега Владимира Меньшова) и другие.

Панихиду вел Игорь Золотовицкий. Он же зачитал телеграммы от президента РФ Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Почтили память кинематографиста политик Геннадий Зюганов, актер и кинорежиссер Евгений Герасимов, историк Александр Кибовский, кинорежиссер Вадим Абдрашитов, Владимир Фокин, кинорежиссер Николай Лебедев и актер Данила Козловский.