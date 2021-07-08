"Газпром" ради "Северного потока - 2" показывает Европе свою власть

Крупнейшее в Австрии ПХГ в Хайдахе близ Зальцбурга контролируется "Газпромом" ФОТО: Andrey Gurkov/ DW

В опубликованной 6 июля статье с красноречивым заголовком "Газпром" нашел способ заставить Европу платить" журналист агентства Сергей Савчук констатирует, что Россия "свои поставки придерживает". При этом он подчеркивает, что "получение финансовой сатисфакции и пополнение российского бюджета - это лишь одна из задач, упорно решаемых "Газпромом". Второй - но не менее важной - является приучение наших западных партнеров к очевидной мысли: обеспечение собственной энергетической безопасности возможно только в тесном партнерстве с Россией".

Российско-украинский договор: плановое снижение объемов транзита газа

Это "приучение западных партнеров" идет, похоже, по следующему сценарию. "Газпром" качает сейчас в Европу через Украину столько, сколько предусмотрено подписанным в декабре 2019 года пятилетним российско-украинском договором о газовом транзите. Качать меньше не имеет смысла, поскольку все равно придется оплачивать весь оговоренный объем, но и бронировать дополнительные мощности по существенно более высокому тарифу компания отказывается.

Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине готов приступить к работе ФОТО: imago/Zuma

Дело, однако, в том, что в договоре прописан транзит газа в размере 65 млрд кубометров в 2020 году, а на 2021-2024 годы - его снижение до 40 куб.м ежегодно, поскольку "Газпром" на момент подписания соглашения рассчитывал на скорый ввод в строй "Северного потока - 2", чего из-за санкций США не произошло.

В результате в этом году в Европу через Украину поступает существенно меньше российского газа, чем требуется, да к тому же "Газпром" останавливает на ремонт два других идущих в ЕС магистральных газопровода, а для выполнения контрактных обязательств опустошает свои европейские ПХГ.

Может ли "Газпром" осенью предъявить ультиматум европейцам?

Получается, что осенью, скажем, в сентябре, может возникнуть ситуация, когда Россия в лице "Газпрома" скажет европейским странам: выдавайте нам поскорее разрешение на эксплуатацию готового "Северного потока - 2", а то уже нынешней зимой окажетесь без газа, ведь наши газохранилища все еще полупустые, а мы наращивать поставки через Украину сверх оговоренных объемов не собираемся.

В пользу такой версии говорит и то, что на аукционе 5 июля "Газпром" на стал бронировать в Украине и Польше дополнительные транзитные мощности на год вперед, сославшись на то, что это всегда можно сделать в квартальном и месячном режиме.

Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине готов приступить к работе ФОТО: Jehs Buttner/ picture aliance/dpa

Таким образом, российский поставщик собирается войти в официально начинающийся 1 октября отопительный сезон без зарезервированных в Восточной Европе объемов прокачки газа сверх уже законтрактованных. Тем самым он недвусмысленно дает понять, что если и будет удовлетворять возросший в ЕС спрос на газ, то только с помощью собственного нового трубопровода на Балтике.