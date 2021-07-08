"Газпром" ради "Северного потока - 2" показывает Европе свою власть

Отказ от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину
И вот в такой ситуации "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительные транзитные мощности через Украину, хотя поставки из России в ЕС сократятся в этом месяце как минимум на 2 млрд кубометров. Ведь из-за плановых ремонтных работ будут временно простаивать как идущий через Беларусь и Польшу магистральный газопровод "Ямал - Европа" (с 6 по 10 июля), так и проложенный по дну Балтийского моря более мощный "Северный поток" (с 13 по 23 июля).
После отказа от бронирования стало окончательно ясно: "Газпром" в данный момент не собирается отвечать на возросший в Европе спрос существенным увеличением предложения. Компания явно ведет некую игру. Но с какой целью? Чтобы поднять цены, как это делает Россия на нефтяном рынке, искусственно сокращая добычу и экспорт в рамках сделки ОПЕК+?
"Похоже, "Газпром" не столько оптимизирует цены и объемы, сколько оказывает давление с целью обеспечить завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2", - к такому выводу приходит в очередном обзоре европейского газового рынка Йоахим Эндресс (Joachim Endress), глава берлинской консалтинговой компании Ganexo.
"Газпром" в свою очередь упирает на то, что четко выполняет свои контрактные обязательства. "Основа нашего бизнеса в Европе - долгосрочные контракты. Мы всегда придерживались и придерживаемся этого подхода. Мы строго выполняем заявки наших клиентов и именно под них бронируем транспортные мощности, не наоборот", - говорится в письменном ответе пресс-службы компании на вопросы DW.
Подземные хранилища газа "Газпрома" в Европе пусты как никогда
"Речь вовсе не идет о невыполнении "Газпромом" своих обязательств", - подтвердил в беседе с DW независимый берлинский эксперт по газовому рынку Германии и Евросоюза Хайко Ломан (Heiko Lohmann). Дело не в долгосрочных контрактах, а в том, что в условиях возникшего в Европе высокого спроса российская компания не выходит на спотовый рынок, рынок краткосрочных контрактов, с серьезными дополнительными объемами.
"При этом нечто совершенно новое состоит в том, что "Газпром", судя по всему, для выполнения своих контрактов куда активнее, чем обычно, использовал запасы из своих газохранилищ в Европе и, возможно, даже прикупал объемы на европейских торговых площадках. Во всяком случае, мне рассказывают об этом трейдеры", - сообщил Хайко Ломан.
В результате два ключевых газпромовских ПХГ в ЕС - в немецком Редене и в австрийском Хайдахе - к концу мая оказались, по его данным, по сути дела пустыми, чего раньше никогда не было, а к их заполнению приступили фактически только летом, что тоже очень необычно. "Тут трудно что-то доказать, но политическое объяснение происходящего прямо-таки напрашивается", - заключает берлинский бизнес-консультант.
Агентство РИА "Новости" объясняет стратегический расчет "Газпрома"
Это политическое объяснение легко можно найти в официальных российских СМИ. Например, на сайте российского государственного информационного агентства РИА "Новости", которое суть стратегии и тактики российской государственной газовой корпорации объясняет так: "Оценивая любые действия компании на европейской арене, нужно крепко держать в голове ключевой факт: "Газпрому" нужно закончить строительство газопровода "Северный поток - 2".