К сотрудникам "Нашей Нивы" пришли с обыском: сайт белорусского издания недоступен
Сайт белорусского издания "Наша Нива" утром 8 июля перестал работать как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает в своем Telegram-канале Tut.by, пишет "Медуза".
Сайт белорусского издания "Наша Нива" утром 8 июля перестал работать как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает в своем Telegram-канале Tut.by, пишет "Медуза".
Министерство информации объявило, что доступ к сайту nn.by ограничен "в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"".
У некоторых сотрудников "Нашей Нивы" идут обыски, в частности, у редактора Андрея Скурко. Местонахождение главного редактора издания Егора Мартиновича неизвестно, сообщает издание в своем Telegram-канале.
"Наша Нива", так же как и Tut.by, активно освещали протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.