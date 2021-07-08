К сотрудникам "Нашей Нивы" пришли с обыском: сайт белорусского издания недоступен

Министерство информации объявило, что доступ к сайту nn.by ограничен "в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"".

Какая конкретно публикация нарушила закон - не сообщается.

У некоторых сотрудников "Нашей Нивы" идут обыски, в частности, у редактора Андрея Скурко. Местонахождение главного редактора издания Егора Мартиновича неизвестно, сообщает издание в своем Telegram-канале.

Возможно, что Мартинович задержан.