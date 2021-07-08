Covid-19: в Литве выявлено 34 новых случая, в Эстонии - 58

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 15,1 случая. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 279 024 человека. От коронавируса в Литве скончались 4396 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8955 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2594 теста на коронавирус, выявлено 58 первичных позитивных результатов, что составляет 2,2%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 34,8 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,2%.

В больницах Эстонии находятся 25 пациентов с коронавирусом.