"До 18 тонн салатов в день": Rimi инвестирует 5 миллионов евро и открывает централизованную кухню

Этот стратегически важный шаг позволит автоматизировать производство и значительно повысить эффективность, производя в день до 18 тонн салатов, кулинарных и мясных продуктов. В то же время это означает и единый контроль качества, и рациональное долгосрочное производство с уменьшением остатков пищевых продуктов.

На централизованной кухне работает более 150 человек, которые в одном месте обеспечивают полный производственный цикл – от хранения сырья до упаковки и маркировки готовой продукции. Такой подход позволяет осуществлять строгий контроль и мониторинг производственных процессов, тем самым выполняя самые высокие требования безопасности и качества пищевых продуктов в отрасли.

"Мы сделали как исторически, так и стратегически важный шаг в развитии компании – помимо нового логистического центра была создана и первая централизованная кухня кулинарных и мясных продуктов Rimi, где специализированные технологии и гибкий производственный процесс поможет активно работать над созданием новых продуктов, существенно снизит убытки от продовольственных остатков, а также будет способствовать повышению ценовой конкурентоспособности. Спрос клиентов Rimi на свежие кулинарные продукты собственного производства постоянно растет, поэтому повышение эффективности в этой сфере деятельности чрезвычайно важно", – поясняет Гатис Пакалниекс, директор сети гипермаркетов Rimi Latvia.

ФОТО: Пресс-фото

Общий объем инвестиций, вложенных в создание централизованной кухни, превышает 5 миллионов евро.

На одном этаже общей площадью 2788 м2 расположены производственные помещения и техническая зона, а также раздевалки для персонала, помещение для отдыха и подсобные помещения. На централизованной кухне работают три линии подготовки продуктов – для производства кулинарных изделий, для производства салатов и холодных закусок, а также цех мясных продуктов. Централизованное производство продуктов питания позволяет автоматизировать производственные процессы, что значительно упрощает тяжелую ручную работу и делает обработку сырья более быстрой и эффективной. Например, централизованные кухонные помещения для обработки корнеплодов и салатов оснащены моечной линией и универсальными резаками, которые могут разрезать до 400 кг корнеплодов и салата в час.

ФОТО: Пресс-фото

"Реализация этого проекта для Rimi важна не только потому, что централизованное производство продуктов питания позволяет вводить гораздо более строгие механизмы контроля производства, обеспечивая тем самым высочайшие стандарты качества, признанные в Европейском Союзе, – продолжает Гатис Пакалниекс, – но и потому, что мы хотим идентифицировать и внедрять экологичные и долгосрочные решения на всех этапах деятельности компании от производства до логистики. Создание централизованной кухни означает наиболее эффективное использование ресурсов, в том числе минимальное время простоя в производственном процессе, а также значительное сокращение фрагментации производства и снижение количества пищевых отходов".