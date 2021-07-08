Чт, 8.07.2021
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Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе

В ООН заявили, что ситуация в Беларуси стремительно ухудшается

Протесты в Беларуси, осень 2020-го ФОТО: Из архива Еврорадио​

На 47-й сессии Совета по правам человека ООН состоялся интерактивный диалог по ситуации в Беларуси. Спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин заявила, что ситуация стремительно ухудшается и что причины этого - в политическом кризисе во время президентских выборов 2020 года.

Марин упомянула о 35 тысячах задержанных, о более полутысячи политзаключённых и потребовала их немедленного освобождения, реабилитации.

Она говорила об "атмосфере страха и безнаказанности", которая царит в Беларуси.

В диалоге приняли участие 35 представителей из разных стран и неправительственных организаций.

США могут ввести новые санкции против Беларуси. Об этом после доклада по ситуации в нашей стране высказался представитель США в ООН Бенжамин Майолинг.

"Такое неуважение к международным нормам не может остаться без ответа. Мы рассмотрим дальнейшие действия по мере необходимости", - сказал он.

"Мы продолжим работу с правозащитниками и коллегами из ООН, чтобы использовать все доступные инструменты в ООН по восстановлению законности в Беларуси", - заявила Светлана Тихановская.

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