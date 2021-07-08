В ООН заявили, что ситуация в Беларуси стремительно ухудшается

Марин упомянула о 35 тысячах задержанных, о более полутысячи политзаключённых и потребовала их немедленного освобождения, реабилитации.

Она говорила об "атмосфере страха и безнаказанности", которая царит в Беларуси.

В диалоге приняли участие 35 представителей из разных стран и неправительственных организаций.

США могут ввести новые санкции против Беларуси. Об этом после доклада по ситуации в нашей стране высказался представитель США в ООН Бенжамин Майолинг.

"Такое неуважение к международным нормам не может остаться без ответа. Мы рассмотрим дальнейшие действия по мере необходимости", - сказал он.