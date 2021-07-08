В ООН заявили, что ситуация в Беларуси стремительно ухудшается

Марин упомянула о 35 тысячах задержанных, о более полутысячи политзаключённых и потребовала их немедленного освобождения, реабилитации.
Она говорила об "атмосфере страха и безнаказанности", которая царит в Беларуси.
В диалоге приняли участие 35 представителей из разных стран и неправительственных организаций.
США могут ввести новые санкции против Беларуси. Об этом после доклада по ситуации в нашей стране высказался представитель США в ООН Бенжамин Майолинг.
"Такое неуважение к международным нормам не может остаться без ответа. Мы рассмотрим дальнейшие действия по мере необходимости", - сказал он.
"Мы продолжим работу с правозащитниками и коллегами из ООН, чтобы использовать все доступные инструменты в ООН по восстановлению законности в Беларуси", - заявила Светлана Тихановская.