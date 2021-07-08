Чт, 8.07.2021
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Видео ⟩ У Вантового моста "заблудившийся" водитель стал причиной беспорядка на дороге

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Утром в среду, 7 июля, в неоднозначной, неудобной для себя и окружающих ситуации оказалась водитель автомобиля, которая совершила серию нарушений на перекрестке под Вантовом мостом у канала Зунда.

На видео, представленном читателем TVNET, видно, что женщина на Volkswagen Touran, выезжая с нижней части Вантового моста, собирается переехать улицу, параллельную улице Кр. Валдемара, и добраться до ближайшего супермаркета.

Видео: У Вантового моста "заблудившийся" водитель стал причиной беспорядка на дороге

На видео не видно начало серии запрещенных маневров, но есть несколько вариантов. Если женщина ехала со стороны Ранькя дамбис, у нее были все возможности сделать разрешенный поворот налево и добраться до торгового центра. Если же она ехала из торгового центра и после пересечения перекрестка поняла, что хочет вернуться, ей нужно было двигаться прямо и объехать конец Вантового моста с правой или левой стороны.

В свою очередь, если водитель VW Touran ехала от Дома печати, она совершила ряд правонарушений, начиная с движения в противоположном направлении на участке улицы с односторонним движением.

Как показано на изображении Google Maps, поворот направо или налево со стороны Ранькя дамбис разрешен ФОТО: maps.google.com
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