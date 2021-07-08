Видео ⟩ У Вантового моста "заблудившийся" водитель стал причиной беспорядка на дороге

На видео не видно начало серии запрещенных маневров, но есть несколько вариантов. Если женщина ехала со стороны Ранькя дамбис, у нее были все возможности сделать разрешенный поворот налево и добраться до торгового центра. Если же она ехала из торгового центра и после пересечения перекрестка поняла, что хочет вернуться, ей нужно было двигаться прямо и объехать конец Вантового моста с правой или левой стороны.