Пресс-конференция президента Литвы и премьера Испании была прервана из-за полета истребителя

"Наблюдатели за воздушным пространством зафиксировали пролетавшие в международном воздушное пространстве над Балтийским морем два самолета, у которых не было плана полета, которые не поддерживали связь, поэтому была информирована и активирована воздушная полиция", - сказал BNS офицер Штаба обороны по связям с общественностью, капитан Андрюс Дилда.
"Один из самолетов, который находился близко от проходившей пресс-конференции, был активирован, и экипаж поднялся в воздух на перехват двух самолетов. Другой самолет поднялся из ангара. Были подняты два истребителя", - добавил он.
Пресс-конференция началась немного после 11.30.
Ее пришлось прервать, хотя Г. Науседа еще не закончил свое выступление - во время трансляции было видно, как персонал готовит истребитель к полету, а президент и премьер Испании уходят с трибун для пресс-конференции.