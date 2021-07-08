Чт, 8.07.2021
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Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе
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Пресс-конференция президента Литвы и премьера Испании была прервана из-за полета истребителя

ФОТО: AFP / Scanpix

Проходившая на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеса была прервана, потому что нужно было поднять в воздух один из истребителей, осуществляющих миссию воздушной полиции.

"Наблюдатели за воздушным пространством зафиксировали пролетавшие в международном воздушное пространстве над Балтийским морем два самолета, у которых не было плана полета, которые не поддерживали связь, поэтому была информирована и активирована воздушная полиция", - сказал BNS офицер Штаба обороны по связям с общественностью, капитан Андрюс Дилда.

"Один из самолетов, который находился близко от проходившей пресс-конференции, был активирован, и экипаж поднялся в воздух на перехват двух самолетов. Другой самолет поднялся из ангара. Были подняты два истребителя", - добавил он.

Пресс-конференция началась немного после 11.30.

Ее пришлось прервать, хотя Г. Науседа еще не закончил свое выступление - во время трансляции было видно, как персонал готовит истребитель к полету, а президент и премьер Испании уходят с трибун для пресс-конференции.

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