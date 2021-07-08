Пресс-конференция президента Литвы и премьера Испании была прервана из-за полета истребителя

"Наблюдатели за воздушным пространством зафиксировали пролетавшие в международном воздушное пространстве над Балтийским морем два самолета, у которых не было плана полета, которые не поддерживали связь, поэтому была информирована и активирована воздушная полиция", - сказал BNS офицер Штаба обороны по связям с общественностью, капитан Андрюс Дилда.

Pedro Sánchez y Gitanas Nausèda comparecían en rueda de prensa cuando ha sonado la alarma por la presencia de un avión no identificado



🔸 Dos Eurofighters han despegado para proteger el espacio aéreo



🎥@rosabarcia



▶️ https://t.co/OQSuQNb7ji https://t.co/MytJgjjLmG pic.twitter.com/rGGrzO6fE8 — Radio 5 (@radio5_rne) July 8, 2021

"Один из самолетов, который находился близко от проходившей пресс-конференции, был активирован, и экипаж поднялся в воздух на перехват двух самолетов. Другой самолет поднялся из ангара. Были подняты два истребителя", - добавил он.

Пресс-конференция началась немного после 11.30.