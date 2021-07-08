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Выбор карьеры - важный шаг, влияющий на будущее каждого. Прежде чем сделать выбор, необходимо понять, интересует ли вас эта отрасль, какими будут возможности роста, актуальна и востребована ли профессия на рынке труда.

Положительные стороны отрасли красоты комментирует представитель Международной школы косметики CIDESCO в Риге.

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА

Не все знают, но косметолог - высокооплачиваемая должность, зарплата на которой намного превышает средний уровень в Латвии. Конечно, это возможно только в том случае, если студенты и выпускники имеют амбиции и проявляют инициативу.

КОСМЕТОЛОГИ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА

Косметолог - профессия, которая всегда будет актуальной - людям всегда хочется улучшить свой внешний вид, здоровье кожи и самочувствие. В настоящее время, с улучшением ситуации в стране, косметологи со стремительным подъемом возобновляют работу. Международная школа косметики CIDESCO в Риге предлагает получить не только профессиональную квалификацию, утвержденную в Латвии, но и всемирно признанный диплом CIDESCO и, по желанию - диплом CIBTAC. Таким образом, вы обеспечите себе возможности трудоустройства как в Латвии, так и за рубежом.

РАЗНООБРАЗИЕ ПРОФЕССИИ

Обучаясь на косметолога, студенты изучают не только основы медицины и процедур для лица и тела, но и профессию визажиста, мастера эпиляции, гигиенического маникюра и педикюра. Таким образом, в будущем у вас будет возможность работать в разных сферах, избегая рутины и став специалистом широкого диапазона.

РАБОТА С ЛЮДЬМИ

Любая должность в индустрии красоты предполагает общение. Если вам интересны отношения между людьми, это правильная сфера. Следует подчеркнуть, что косметологи делают работу, после которой клиенты чувствуют себя благодарными, отдохнувшими и еще более красивыми. Поэтому на работе возможны только положительные эмоции.

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНЫ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Большой бонус для работников медицины - возможность в течение года получить дополнительную квалификацию - косметолога с престижным дипломом CIDESCO. Так, медсестры или другие специалисты могут успешно переквалифицироваться и развивать свой карьерный рост.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Имея свою практику, в ваших руках будет контроль над рабочей нагрузкой и временем. При регистрации клиентов, можно составить удобный график, что в наши дни является важным аспектом приятного образа жизни.

Почему стоит учиться именно в Международной школе косметики CIDESCO в Риге? Это единственная школа в Латвии, которая предлагает международно-признанный диплом CIDESCO. Этот диплом обязывает школу предоставлять знания и практические навыки на самом высоком уровне. Все преподаватели школы - практикующие специалисты, оборудование – современное, а используемая косметика - профессиональная (например, испанского бренда mesoestetic). Помещения школы недавно отремонтированы и адаптированы для комфортного и приятного обучения.