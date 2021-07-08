Видео ⟩ В Эстонии полицейский автобус протаранил машину лихача, который, возможно, был в наркотическом опьянении

Руководитель патрульной службы Пярнуского полицейского участка Хенри Мурумаа подтвердил, что вчера в 19:30 полицейские осуществляли на Рижском шоссе с плотным движением надзор за дорожной ситуацией, в ходе которого был выявлен превысивший скорость белый автомобиль Honda. Полицейский патруль последовал в сторону Раэкюла за машиной Honda, которая на большой скорости совершала опасные маневры. Ей было дано распоряжение остановиться, которое водитель Honda проигнорировал.
"Поскольку до полицейской машины, осуществлявшей надзор за дорожной ситуацией, мимо проехал полицейский автобус, который также двигался в сторону Раэкюла, коллеги были быстро введены в курс дела.
В скором времени автомобиль Honda обогнал полицейский автобус, тот последовал за ним. С помощью контакта автомобилей удалось совершить принудительную остановку Honda", - описал Мурумаа. Никто не пострадал.
По данным эстонской полиции, превысившая скорость легковушка по проселочной дороге двигалась со скоростью 129 километров в час.
"В таких ситуациях необходимо при первой возможности отстранить от движения нарушителя, поскольку своим поведением он ставит под угрозу как свое здоровье, так и здоровье других людей", - объяснил Мурумаа.
У управлявшего Honda 33-летнего мужчины выявили признаки употребления наркотиков, но его возможное опьянение установит экспертиза. По данным эстонской полиции, мужчину и ранее наказывали за нарушение ПДД.