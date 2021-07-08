Видео ⟩ В Эстонии полицейский автобус протаранил машину лихача, который, возможно, был в наркотическом опьянении

"Если бы я выехал на перекресток секундой раньше…", - сказал Арго Тали о ситуации, когда вчера около 19:30 на перекрестке Лийви-теэ и Рижского шоссе в Пярну белая машина примерно в трех метрах от носа его автомобиля промчалась на красный свет светофора, пишет Rus.Postimees.