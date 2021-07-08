Распространение коронавируса в Европе: Латвия спустилась с 5-го на 12-е место в списке

Это подтверждают данные, собранные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

На прошлой неделе Латвия была на пятом месте, неделей ранее - на третьем, а в середине июня в Латвии была самая высокая заболеваемость Covid-19 в Европе.

Оценки ECDC ситуации за предыдущие две недели, с 21 июня по 4 июля, показывают, что совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии снизилась до 43 случаев. До начала этой недели уровень 14-дневного заражения был выше, чем в Латвии:

на Кипре,

в Португалии,

Испании,

Люксембурге,

Греции,

Дании,

Нидерландах,

Бельгии,

Лихтенштейне,

Норвегии.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время на Кипре - 493,13 случая на 100 000 населения, а самый низкий - в Румынии (3,6 случая на 100 000 населения).

По данным ECDC, в Эстонии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 29,27 случая, в Литве - до 17,32 случая.

В Латвии 14-дневная смертность с диагнозом Covid-19 снизилась почти вдвое и к концу прошлой недели составила 16,77 случая на миллион жителей. Однако в других странах уровень смертности ниже, и по этому показателю Латвия после длительного пребывания на 2-м месте переместилась на 3-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью.

Только в Румынии и Греции показатели смертности на миллион населения с диагнозом Covid-19 за последние две недели были выше. Соответствующий показатель составляет 8,59 случая в Литве и 1,5 случая в Эстонии.

Латвия вместе с другими странами Балтии включена в зеленую зону карты предупреждений о поездках ECDC, которая указывает путешественникам на страны с низким риском заражения Covid-19.

Большинство регионов Европы в настоящее время находятся в зеленой зоне. Только Кипр входит в темно-красную зону, что указывает на высокий риск для путешественников. Португалия и большинство регионов Испании находятся в красной зоне. В оранжевой зоне находятся Ирландия, а также ряд регионов Испании, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия, Греция и Бельгия.