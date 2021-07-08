Соревнования на Олимпиаде в Токио пройдут без зрителей

Соревнования на летних Олимпийских играх в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила министр по делам Игр Тамаё Марукава.

Spectators banned from Olympics as Tokyo Covid emergency declared https://t.co/TwuBfGtF6D — Guardian sport (@guardian_sport) July 8, 2021

Решение связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, которое согласовал ранее кабмин Японии.

"На объектах в Токио не будет зрителей", - сказала Тамаё Марукава. "Что касается тех районов, где чрезвычайное положение не введено... мы обсудим", как будет решаться ситуация там, добавила она.

Решение принято после консультаций с МОК

Об отказе от допуска зрителей объявлено после консультаций японской стороны с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Как отмечают эксперты, шаг ожидался и стал еще одним ударом по Играм, которые были отложены на год из-за пандемии и отметились масштабным превышением бюджета на этапе подготовки.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга между тем уже заявил, что необходимо предотвратить превращение Токио в источник новой волны инфекций, особенно в условиях распространения "дельта"-варианта коронавируса.