Погоня и выстрелы: полиция задержала агрессивного водителя из Литвы

Примерно в 21:00 в полицию поступила информация об автомобиле Volkswagen Passat, который наехал на препятствие в Свентесской волости Аугшдаугавского края и продолжил движение без уведомления полиции. Вскоре после этого машина была обнаружена в Илуксте, но когда водитель заметил машину полицейской службы, начал уезжать прочь.

Для поимки преступника были задействованы и другие дежурные администрации в Латгале, а также полицейский специальный батальон. Тем не менее водитель проигнорировал полицейский приказ остановиться.

Во время погони автомобиль совершил ряд нарушений правил дорожного движения, что поставило под угрозу других участников дорожного движения и привело к опасным авариям. Для скорейшего предотвращения опасной ситуации было решено произвести предупредительный выстрел в воздух и прицельный выстрел в направлении транспортного средства, но это также не остановило агрессивного водителя. Погоня продолжалась.

Однако в Калкунской волости машину остановили. И водитель, гражданин Литвы, 1982 года рождения, и пассажир - гражданин Литвы 1984 года рождения, не выполнили законные требования полиции и не вышли из автомобиля.

Водителю назначали обследование, чтобы определить, не сидел ли мужчина за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.