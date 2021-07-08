ЕП осуждает Венгрию за новый закон о гей-пропаганде; Латвию упомянули в качестве плохого примера

Эта позиция была выражена в резолюции, которую приняли в четверг 459 голосами "за", 147 "против", а 58 депутатов воздержались.

В постановлении также в качестве отрицательного примера приводится Латвия.

В чем главные претензии?

По словам пресс-секретаря Европарламента в Латвии Яниса Крастиньша, депутаты охарактеризовали новый венгерский закон как "явное нарушение ценностей, принципов и законодательства Европейского союза (ЕС)", что противоречит Хартии основных прав ЕС, договорам ЕС и актам прав внутреннего рынка ЕС.

Сторонники резолюции подчеркнули, что это не единичный случай, а, скорее, "еще один преднамеренный и продуманный пример отказа от основных прав в Венгрии". Они подчеркивают, что "финансируемые государством ЛГБТИ-фобии и кампании дезинформации стали инструментами политической цензуры со стороны венгерского правительства". В резолюции утверждается, что эти нарушения прав человека являются частью более широкой политической программы по подрыву демократии и верховенства закона, включая свободу СМИ, и должны рассматриваться как систематическое нарушение ценностей ЕС.

Последние проявления проблемы включают поправки к Конституции страны, в которых говорится, что "мать - женщина, а отец - мужчина", а также фактический запрет на юридическое признание пола трансгендеров и интерсексуалов, отметили авторы резолюции. В этом контексте депутаты Европарламента подчеркнули свою приверженность правам детей, заявив, что терпимость, принятие и разнообразие должны быть руководящими принципами для наилучшего обеспечения интересов ребенка.

Депутаты Европарламента, поддержавшие резолюцию, призывают Европейскую комиссию (ЕК) начать ускоренную процедуру относительно нарушения прав в Венгрии и при необходимости использовать все процедурные средства, такие как временные санкции за несоблюдение прав. Они также призывают государства-члены ЕС передать дело в Европейский суд, если комиссия не сделает этого, и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, сторонники резолюции указали на ряд случаев в Венгрии, когда необходимо немедленно применить Регламент о верховенстве закона для защиты бюджета ЕС. Они выразили обеспокоенность тем, что план восстановления и устойчивости Венгрии может не соответствовать законодательству ЕС.

Что не так с Латвией и Литвой?

В резолюции парламент также напомнил о своем предыдущем осуждение того, что законодательства Латвии и Литвы используют информацию, доступную несовершеннолетним в сфере образования и СМИ,

для цензуры контента и материалов, связанных с ЛГБТИ.

Контекст