Как жыве Беларусь? ⟩ Контрсанкции: туча беженцев и от ворот поворот транзиту

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - политолог Валерий Карбалевич. Что стоит за разоблачением очередного заговора и "спящих" террористических ячеек? Как в Беларусь попадают "туристы" из Ирака и кто в этом замешан? Какие контрсанкции суровый "батька" готовит для Европы? Действительно ли Бабарико проведет за решеткой 14 лет?
Несмотря на июльскую жару и вялотекущие настроения во взопревших народных массах, неделя в Беларуси прошла бодренько и живенько. Разоблачили очередной злодейский заговор, завалили сопредельные страны смуглыми беженцами и постучали башмаком по трибуне, пригрозив контрсанкциями. А узнику совести Роману Протасевичу преподнесли очередной пряник, предоставив возможность вещать в твиттере.
Спящие террористы
Аккурат накануне Дня независимости Беларуси, 2 июля, во время торжественного собрания, глава страны ошарашил общественность разоблачением очередного заговора, заявив о раскрытии в стране "спящих" террористических ячеек. "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - цитирует президент БЕЛТА.
К их созданию, по версии КГБ, приложили руку Германия, Польша, Литва, США и Украина. Последняя якобы снабжала злодеев оружием. Дабы пресечь это безобразие, президент Беларуси Александр Лукашенко публично поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Правда пока, как пишут Известия.ру, граница все еще не на замке. Украина все обвинения отрицает.
Целью террористов, традиционно, был вооруженный переворот и смена власти в стране. Они планировали подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка, уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах, а также совершить покушение на журналиста СТВ Григория Азаренка...
Для координации был создан Telegram-канал "Отряды самообороны Беларуси", в котором числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданин Российской Федерации Дудников", - рассказал президент.
Так что теперь "мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", - процитировало Лукашенко агентство БЕЛТА.
Это событие стало темой для обсуждения во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, - добавил глава страны. - Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы".
А белорусские госканалы, как водится, тут же показали сюжеты, с документальным подтверждением всех готовящихся злодеяний.
Кругом враги
Эксперты, опрошенные Deutsche Welle, считают, что это громкое заявление Лукашенко - попытка ответить на санкции ЕС и показать лояльность Кремлю.
"Это привычная тактика Лукашенко - во время эскалации конфликта с Западом или с Россией выдвигать обвинения, когда других аргументов нет", - подчеркнул эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников: "У режима нет других вариантов, как ответить на санкции, кроме как обвинить Запад в попытке свержения режима".
"В интересах силовых структур поддерживать ощущение окружения врагами, чтобы сохранить власть и влияние на принятие решений", - полагает политолог Ольга Дрындова из исследовательского центра Восточной Европы в Бремене.
На Западе этот демарш всерьез не воспринимают, отмечает немецкая волна. При этом эксперты уверены, что главный адресат этого посыла – Кремль. Тем более, что незадолго до события в Минске гостил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Снова стала активно обсуждаться экономическая интеграция. Мы видим, что происходит интеграция по линии силовых ведомств. Чтобы Минск мог позволить себе возможность маневра в экономической области, ему необходимо дать Москве взамен свою внешнеполитическую лояльность. Его аргумент - мы находимся в одной упряжке, мы должны друг друга защищать, иначе Запад нас свергнет", - подчеркнул Григорий Нижников.
Санкции и контрсанкции
На этой неделе Александр Григорьевич провел совещание о противодействии санкционным мерам. "Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, тот прирост нашей экономики, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война", - цитирует президента страны его пресс-служба.
Глава государства подчеркнул, что дело вовсе не в посадке борта Ryanair в Минске или несоответствии белорусской государственной системы западным ценностям: "Видите ли, здесь "диктатура". Все эти "перемены" задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей - украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. Там ведь "золотые" земли в Украине - все сравняли с этой землей, уничтожили. То же хотят и у нас. Им не нужна конкуренция. Это одна из причин наката на Беларусь. И все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти политические деятели".
"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", - заявил суровый президент. И добавил: "То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали".
А глава правительства Беларуси Роман Головченко заявил, что введение Минском контрсанкций в отношении транзита будут зависеть от поведения европейских партнёров. "Что касается транзита и других маршрутов - эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - цитирует слова Головченко немецкая волна.
Какие конкретные меры последуют за громкой риторикой – пока неведомо.
Миграционный кризис
А пока что Европа в лице Литвы пожинает все плоды выхода Беларуси из договора о реадмиссии. Как пишет News.21.by, документ был подписан 8 января 2020 года. И в рамках соглашения, Минск был обязан принимать на своей территории как своих граждан, так и иностранцев, которые нелегально попадали в ЕС через Беларусь. Евросоюз обещал даже выделить Беларуси на лагеря для беженцев порядка 7 млн евро.
Но после введения санкций Беларусь решила отказаться от этого неблагодарного труда: "Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить", - заявил А. Лукашенко еще в конце мая. А недавно добавил, что так будет и впредь: "Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил, в результате ваших санкций", — цитирует президента Lenta.ru.
Литва между тем с этим нашествием не справляется. 2 июля правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом нелегальной миграции через границу с Беларусью. А 5 июля в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "белорусский режим использует миграцию как инструмент политической манипуляции", - сообщает Naviny.online. Всего с начала года на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 1509 нелегалов, что почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
"Белорусский партизан" опубликовал любопытное расследование о том, как иракские беженцы попадают в Беларусь. Оказалось, что отнюдь не по тайным лесным тропам, а вполне себе на комфортных лайнерах. Журналисты пишут, что с 2017 года в Беларусь из Ирака дважды в неделю летала авиакомпания Iraqi Airways, однако в начале мая сего года к ним прибавилась еще одна - Fly Baghdad. Потенциально они могут перевезти до 1 тыс человек в неделю.
Пытливые журналисты проследили, что же за гости прилетают в Минск из Ирака. Оказалось, что это исключительно мужчины в возрасте 30-50 лет, прилично одетые, с большими чемоданами. У выхода из терминала их встречают у специальной стойки с логотипами туристических компаний Oscartur и JoodLand, при встрече выдают бутылку воды, а также небольшой презент — завернутую в блестящую обертку банку меда. Потом, организованно, везут в отель "Ренессанс". Про отель известно, что он принадлежит другу Лукашенко - российскому олигарху Гуцериеву, пишет "Белорусский партизан ". Про турфирмы информации не густо – одна базируется в Багдаде, у другой же среди контактов – лишь почтовый ящик на российском сервере и белорусский номер мобильника: позвонившие на него журналисты были отправлены турагентством в пеший эротический вояж.
Во что выльется этот кризис – неведомо. Некоторые эксперты пишут, что может последовать новое ужесточение санкций против Беларуси. Тем более, что Евросоюз вложил порядка 50 млн евро в обустройство границы и соответствующей инфраструктуры, в течение нескольких лет выделяя их Беларуси в рамках ряда программ.
Отметим, что мирно решить вопрос вряд ли получится: отношения Беларуси с Литвой с каждым днем обостряются все сильнее. Так, на этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о признании офиса Светланы Тихановской официальным представительством белорусской демократии. "Таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима. Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведётся работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах" – сообщила пресс-служба демократического лидера. В ответ МИД Беларуси заявил, что вышеупомянутое решение Литвы "продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество": дипломатическое представительство Литвы в Беларуси будет сокращено до минимума – пишет Naviny.online.
Репрессии продолжаются
Власти тем временем продолжают лютовать, карая инакомыслящих. Так, во вторник был оглашен приговор экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико: бывшему кандидату в президенты страны. Банкир, обвиняемый в коррупции и легализации средств, полученных преступным путем (что он, к слову, так и не признал), получил 14 лет строгого режима. Приговор обжалованию и опротестованию в аппеляционном порядке не подлежит, - сообщает Deutsche Welle.
Эксперты считают приговор крайне жестким. "Очевидно, что это жестокий и не основанный на праве приговор. Это значит, что в ближайшее время не будет деэскалации ситуации, хотя Бабарико и остается важным "политическим товаром" для Лукашенко и будет использоваться в переговорах с Западом для получения уступок с его стороны", - заявил немецкой волне директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. И добавил, что вряд ли опальный банкир отсидит весь срок: "Кризис в Беларуси не затянется настолько, чтобы Бабарико находился в заключении так долго. Возможно, он будет отпущен с условием, что покинет страну. Или власти могут использовать сценарий 2011 года - отпустить политзаключенных в качестве жеста для нормализации отношений, когда ситуация в стране, по мнению властей, стабилизируется".
Продолжают прессовать и СМИ. Вчера силовики вновь потрошили оппозиционные издания: был заблокирован сайт "Наша нива". В офисе и дома у сотрудников прошли обыски. Также пошмонали и редакции региональных изданий "Брестская газета", Intex-press (Барановичи) и сотрудников Orsha.eu, - пишет Naviny.online.
Белорусская ассоциация журналистов заявила, что сейчас в Беларуси за решеткой или под домашним арестом находятся 25 сотрудников медиаорганизаций и потребовала от властей "прекратить уничтожение свободного слова в Беларуси".
Но, похоже, свободно вещать в нынешней Беларуси можно только, находясь за кордоном. Что и сделала редакция разгромленного аналитического портала Tut.by, который власти обвинили в экстремизме. Вчера команда заявила о запуске нового проекта Zerkalo.io – работать в нем будут журналисты, покинувшие Беларусь.
Впрочем, журналистов не только стегают кнутом, но иногда и балуют пряником. Так, находящемуся под домашним арестом Роману Протасевичу разрешили вести Twitter. Там он отвечает на вопросы интересующихся, но вяленько и явно под присмотром компетентных товарищей.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
политолог Валерий Карбалевич
О санкциях и контрасанкциях
Любые санкции – это игра в долгую и для того, чтобы посмотреть на возможный эффект, нужно время, тем более что санкции Европейского союза несколько отложенные: они распространяются только на контракты, заключенные после 25 июня. На те, что раньше, санкции не распространяются, контракты можно закончить. Так что нельзя сказать, что эти санкции прямо после принятия заработали и сразу дали эффект. Это будет видно через какое-то определенное время и какой на самом деле будет этот эффект сказать сложно – и экономически и социально-политически.
Кроме того, пока непонятно, насколько Россия готова помогать Беларуси в условиях этих санкций. Но в любом случае эти санкции нанесут серьезный ущерб. Глава правительства Головченко называл цифру в 3% от ВВП, независимые экономисты называют цифры побольше – от 6 до 14%. Тут все зависит от того, как считать. Можно считать прямой ущерб, а можно – косвенный: неполученную прибыль, то, что капитал иностранный будет сторониться Беларуси, то, что кредиты будет трудно взять государственным банкам в европейских структурах. Подсчитать такие вещи сложно.
Заседание по контрсанкциям было закрытое. Оно только ознаменовалось агрессивной риторикой Александра Лукашенко, где он пригрозил закрыть немецкий транзит через Беларусь и т.п.. Но, думаю, что дальше разговоров дело не пойдет. Потому что, если закрыть транзит немецких товаров - это удар и по России, и по Китаю – по всему китайскому проекту "Один пояс – один путь". Беларусь ведь претендует на статус хаба регионального, через который идут товары с Запада на Восток и наоборот: например, китайские товары идут в Европу через Беларусь. Поэтому не думаю, что тут можно что-то сделать, потому: Беларусь транзитная страна и выигрывает от транзита. Любые контрсанкции - это удар по собственной экономике, как сейчас принято говорить в России – "Бомбить Воронеж". Поэтому я не думаю, что кроме риторики будет что-то еще. Кроме того, тот же Головченко говорил, что мол мы будем разбираться с компаниями из европейских стран, которые ввели санкции, у нас много компаний литовских, латвийских, немецких, польских и т.п. Но это опять же удар по собственной экономике.
То, что Беларусь приостановила участие в Восточном партнерстве – это опять-таки страна пострадает, потому что в рамках программы шло несколько десятков миллионов евро.
О миграционном кризисе
Единственные реальные контрсанкции – это миграционный кризис на белорусско-литовской границе. Беларусь вышла из договора о реадмиссии. И это вылилось в миграционный кризис, который мы сейчас наблюдаем. Потоки увеличились. Если раньше в Беларусь было два рейса из Ирака в неделю, то теперь – 4. По оценкам Литвы, за эти месяцы 2021 года число незаконных мигрантов выросло в 18 раз, по сравнению с прошлым годом. Литва прямо обвиняет белорусские власти, что они поощряют этих беженцев. Власти это отрицают, но очень своеобразно – Лукашенко говорил, что у нас нет средств их удерживать и не будем тратить деньги и ресурсы. Это процесс может быть продолжен. Но сейчас Европейский союз прилагает серьезные усилия чтобы прекратить этот поток.
О террористических ячейках
Это реакция на европейские санкции – взят курс на обострение конфликта с Западом и обострение внутри страны. Смысл заявлений в том, что это Запад организует террористические ячейки. За эти "спящие ячейки" выдается телеграм-канал у которого около 2,5 тыс подписчиков. Подписчики канала, надо понимать, и объявлены этими террористами и членами ячеек. Собственником канала является гражданин Германии. И теперь Лукашенко заявил, что будет предъявлять претензии правительству Германии и самому канцлеру за поддержку терроризма в Беларуси. Все прочее – попытки взрыва российского объекта, попытки поджога техники, перевозящей лес, попытка покушения на Азаренка и т.п., все это очень сомнительно и искусственно. Причем Лукашенко сам сказал, что покушение на Азаренка – это операция спецслужб. По схеме – представители спецслужб провоцируют каких-то людей на противоправные действия, потом их ловят и объявляют это блестящей операцией КГБ, а белорусские государственные СМИ рассказывают о злостных террористах. Лукашенко не чувствует себя в безопасности, что угрозы нейтрализованы, а коли так, надо идти на обострение, внедрять в сознание своих сторонников, госаппарата, силовиков новую дозу информации об угрозах.
О Бабарико
Это завершение процесса расправы над политическими оппонентами. Вина Бабарико в том, что он посмел бросить вызов Александру Лукашенко: его появление вызвало взрыв энтузиазма в белорусском обществе, что затем привело к массовым протестам. Это тот триггер, который вызвал активизацию белорусского общества. И этот источник надо нейтрализовать, причем показательно, жестоко, чтобы все видели, что покушаться на власть в Беларуси никому не позволено, власть принадлежит одному человеку. Поэтому любые попытки претендовать на нее приравниваются к терроризму.
О представительстве Тихановской
На внутриполитические процессы в Беларуси это никак не влияет, ну какой-то статус Тихановской и ее штаба в глазах Литвы, в глазах Европы, наверное, повышается. Внимание к Беларуси привлекает. Но еще раз подчеркиваю, на внутриполитические процессы это никак не влияет.
Об интеграции с Россией
Военное присутствие России усиливается – в том плане, что чаще проходят учения, под Гродно появляется совместный белорусско-российский учебный центр ПВО и ВВС, еще два таких центра есть в России. Также усиливается влияние России на Беларусь. Это проявляется и в переориентации белорусских экспортных товаров из портов Балтии в порты России, и в том, что если до сих пор Беларусь занимала нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной, то теперь Беларусь на уровне риторики поддерживает Россию и критикует Украину. А дальше только пока разговоры про интеграцию. Вся информация по дорожным картам закрыта – что в них, непонятно, можно только предполагать. Пока все очень неопределенно. Очевидно, что Россия давит, требуя от Лукашенко все новых и новых уступок в плане суверенитета, Лукашенко по мере возможностей сопротивляется. Другое дело, что ресурсов на сопротивление у него все меньше. И в этом случае он уязвим и слаб для давления со стороны России.
Надо учесть и такой момент – российский капитал претендовал на какие-то объекты и предприятия в Беларуси. А теперь все основные предприятия под санкциями. Их ценность падает. И один из российских олигархов, Гуцериев, тоже попал под санкции: поэтому это сдерживает российских олигархов. Никто не хочет попасть под европейские санкции из-за участия в бизнесе на территории Беларуси.