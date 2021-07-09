Как жыве Беларусь? ⟩ Контрсанкции: туча беженцев и от ворот поворот транзиту

Валерий Карбалевич ФОТО: Из личного архива

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

политолог Валерий Карбалевич

О санкциях и контрасанкциях

Любые санкции – это игра в долгую и для того, чтобы посмотреть на возможный эффект, нужно время, тем более что санкции Европейского союза несколько отложенные: они распространяются только на контракты, заключенные после 25 июня. На те, что раньше, санкции не распространяются, контракты можно закончить. Так что нельзя сказать, что эти санкции прямо после принятия заработали и сразу дали эффект. Это будет видно через какое-то определенное время и какой на самом деле будет этот эффект сказать сложно – и экономически и социально-политически.

Кроме того, пока непонятно, насколько Россия готова помогать Беларуси в условиях этих санкций. Но в любом случае эти санкции нанесут серьезный ущерб. Глава правительства Головченко называл цифру в 3% от ВВП, независимые экономисты называют цифры побольше – от 6 до 14%. Тут все зависит от того, как считать. Можно считать прямой ущерб, а можно – косвенный: неполученную прибыль, то, что капитал иностранный будет сторониться Беларуси, то, что кредиты будет трудно взять государственным банкам в европейских структурах. Подсчитать такие вещи сложно.

Заседание по контрсанкциям было закрытое. Оно только ознаменовалось агрессивной риторикой Александра Лукашенко, где он пригрозил закрыть немецкий транзит через Беларусь и т.п.. Но, думаю, что дальше разговоров дело не пойдет. Потому что, если закрыть транзит немецких товаров - это удар и по России, и по Китаю – по всему китайскому проекту "Один пояс – один путь". Беларусь ведь претендует на статус хаба регионального, через который идут товары с Запада на Восток и наоборот: например, китайские товары идут в Европу через Беларусь. Поэтому не думаю, что тут можно что-то сделать, потому: Беларусь транзитная страна и выигрывает от транзита. Любые контрсанкции - это удар по собственной экономике, как сейчас принято говорить в России – "Бомбить Воронеж". Поэтому я не думаю, что кроме риторики будет что-то еще. Кроме того, тот же Головченко говорил, что мол мы будем разбираться с компаниями из европейских стран, которые ввели санкции, у нас много компаний литовских, латвийских, немецких, польских и т.п. Но это опять же удар по собственной экономике.

То, что Беларусь приостановила участие в Восточном партнерстве – это опять-таки страна пострадает, потому что в рамках программы шло несколько десятков миллионов евро.

О миграционном кризисе

Единственные реальные контрсанкции – это миграционный кризис на белорусско-литовской границе. Беларусь вышла из договора о реадмиссии. И это вылилось в миграционный кризис, который мы сейчас наблюдаем. Потоки увеличились. Если раньше в Беларусь было два рейса из Ирака в неделю, то теперь – 4. По оценкам Литвы, за эти месяцы 2021 года число незаконных мигрантов выросло в 18 раз, по сравнению с прошлым годом. Литва прямо обвиняет белорусские власти, что они поощряют этих беженцев. Власти это отрицают, но очень своеобразно – Лукашенко говорил, что у нас нет средств их удерживать и не будем тратить деньги и ресурсы. Это процесс может быть продолжен. Но сейчас Европейский союз прилагает серьезные усилия чтобы прекратить этот поток.

О террористических ячейках

Это реакция на европейские санкции – взят курс на обострение конфликта с Западом и обострение внутри страны. Смысл заявлений в том, что это Запад организует террористические ячейки. За эти "спящие ячейки" выдается телеграм-канал у которого около 2,5 тыс подписчиков. Подписчики канала, надо понимать, и объявлены этими террористами и членами ячеек. Собственником канала является гражданин Германии. И теперь Лукашенко заявил, что будет предъявлять претензии правительству Германии и самому канцлеру за поддержку терроризма в Беларуси. Все прочее – попытки взрыва российского объекта, попытки поджога техники, перевозящей лес, попытка покушения на Азаренка и т.п., все это очень сомнительно и искусственно. Причем Лукашенко сам сказал, что покушение на Азаренка – это операция спецслужб. По схеме – представители спецслужб провоцируют каких-то людей на противоправные действия, потом их ловят и объявляют это блестящей операцией КГБ, а белорусские государственные СМИ рассказывают о злостных террористах. Лукашенко не чувствует себя в безопасности, что угрозы нейтрализованы, а коли так, надо идти на обострение, внедрять в сознание своих сторонников, госаппарата, силовиков новую дозу информации об угрозах.

О Бабарико

Это завершение процесса расправы над политическими оппонентами. Вина Бабарико в том, что он посмел бросить вызов Александру Лукашенко: его появление вызвало взрыв энтузиазма в белорусском обществе, что затем привело к массовым протестам. Это тот триггер, который вызвал активизацию белорусского общества. И этот источник надо нейтрализовать, причем показательно, жестоко, чтобы все видели, что покушаться на власть в Беларуси никому не позволено, власть принадлежит одному человеку. Поэтому любые попытки претендовать на нее приравниваются к терроризму.

О представительстве Тихановской

На внутриполитические процессы в Беларуси это никак не влияет, ну какой-то статус Тихановской и ее штаба в глазах Литвы, в глазах Европы, наверное, повышается. Внимание к Беларуси привлекает. Но еще раз подчеркиваю, на внутриполитические процессы это никак не влияет.

Об интеграции с Россией

Военное присутствие России усиливается – в том плане, что чаще проходят учения, под Гродно появляется совместный белорусско-российский учебный центр ПВО и ВВС, еще два таких центра есть в России. Также усиливается влияние России на Беларусь. Это проявляется и в переориентации белорусских экспортных товаров из портов Балтии в порты России, и в том, что если до сих пор Беларусь занимала нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной, то теперь Беларусь на уровне риторики поддерживает Россию и критикует Украину. А дальше только пока разговоры про интеграцию. Вся информация по дорожным картам закрыта – что в них, непонятно, можно только предполагать. Пока все очень неопределенно. Очевидно, что Россия давит, требуя от Лукашенко все новых и новых уступок в плане суверенитета, Лукашенко по мере возможностей сопротивляется. Другое дело, что ресурсов на сопротивление у него все меньше. И в этом случае он уязвим и слаб для давления со стороны России.

Надо учесть и такой момент – российский капитал претендовал на какие-то объекты и предприятия в Беларуси. А теперь все основные предприятия под санкциями. Их ценность падает. И один из российских олигархов, Гуцериев, тоже попал под санкции: поэтому это сдерживает российских олигархов. Никто не хочет попасть под европейские санкции из-за участия в бизнесе на территории Беларуси.