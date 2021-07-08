Мэр: уход "Согласия" с заседания - образцовый пример лицемерия

Он подчеркнул, что внеочередные собрания - это нормальная, регулярная работа Рижской думы. Более того, в предыдущий срок, когда коалицией была партия "Согласие", подобные мероприятия происходили регулярно и даже в ночное время.

Стакис добавил, что на внеочередном заседании, за исключением одного вопроса, все остальные обсуждались в комитетах, и депутаты имели возможность познакомиться с ними. По словам мэра, предыдущий совет даже не занимался такими вещами.

Он признал, что в то время, когда многие люди планируют уйти в отпуск, пришлось созвать внеочередное собрание, чтобы принять важные для муниципалитета решения.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда есть возможность подать заявку на финансирование, а в данном случае возможность получить кредит на реализацию важного проекта, это необходимо сделать, даже если нужно созвать внеочередное собрание.

Он категорически отвергает утверждения членов "Согласия" о плохой организации работы в Рижской думе и считает, что действия депутатов оппозиции были путем к гласности, а не настоящим упреком.

Контекст