Мэр: уход "Согласия" с заседания - образцовый пример лицемерия
Комментируя решение фракции "Согласие" не участвовать во внеочередном заседании Рижской думы, мэр Риги Мартиньш Стакис (PP) отмечает, что это образцовый пример лицемерия.
Комментируя решение фракции "Согласие" не участвовать во внеочередном заседании Рижской думы, мэр Риги Мартиньш Стакис (PP) отмечает, что это образцовый пример лицемерия.
Он подчеркнул, что внеочередные собрания - это нормальная, регулярная работа Рижской думы. Более того, в предыдущий срок, когда коалицией была партия "Согласие", подобные мероприятия происходили регулярно и даже в ночное время.
Стакис добавил, что на внеочередном заседании, за исключением одного вопроса, все остальные обсуждались в комитетах, и депутаты имели возможность познакомиться с ними. По словам мэра, предыдущий совет даже не занимался такими вещами.
Он признал, что в то время, когда многие люди планируют уйти в отпуск, пришлось созвать внеочередное собрание, чтобы принять важные для муниципалитета решения.
Он подчеркнул, что в ситуации, когда есть возможность подать заявку на финансирование, а в данном случае возможность получить кредит на реализацию важного проекта, это необходимо сделать, даже если нужно созвать внеочередное собрание.
Он категорически отвергает утверждения членов "Согласия" о плохой организации работы в Рижской думе и считает, что действия депутатов оппозиции были путем к гласности, а не настоящим упреком.
Контекст
На этой неделе, протестуя против организации работы, фракция "Согласие" покинула внеочередное заседание Рижской думы. Как пояснила агентстве LETA замглава фракции Анна Владова - проведение внеочередных собраний фракции недопустимо. С точки зрения "Согласия", они должны созываться в случаях, когда произошло что-то экстренное, а не в тех случаях, когда из-за плохой организации работы соответствующие вопросы не были рассмотрены в комитете до очередного заседания совета.