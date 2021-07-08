Пт, 9.07.2021
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Мария Голубева, министр внутренних дел

Мэр: уход "Согласия" с заседания - образцовый пример лицемерия

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Комментируя решение фракции "Согласие" не участвовать во внеочередном заседании Рижской думы, мэр Риги Мартиньш Стакис (PP) отмечает, что это образцовый пример лицемерия.

Он подчеркнул, что внеочередные собрания - это нормальная, регулярная работа Рижской думы. Более того, в предыдущий срок, когда коалицией была партия "Согласие", подобные мероприятия происходили регулярно и даже в ночное время.

Стакис добавил, что на внеочередном заседании, за исключением одного вопроса, все остальные обсуждались в комитетах, и депутаты имели возможность познакомиться с ними. По словам мэра, предыдущий совет даже не занимался такими вещами.

Он признал, что в то время, когда многие люди планируют уйти в отпуск, пришлось созвать внеочередное собрание, чтобы принять важные для муниципалитета решения.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда есть возможность подать заявку на финансирование, а в данном случае возможность получить кредит на реализацию важного проекта, это необходимо сделать, даже если нужно созвать внеочередное собрание.

Он категорически отвергает утверждения членов "Согласия" о плохой организации работы в Рижской думе и считает, что действия депутатов оппозиции были путем к гласности, а не настоящим упреком.

Контекст

На этой неделе, протестуя против организации работы, фракция "Согласие" покинула внеочередное заседание Рижской думы. Как пояснила агентстве LETA замглава фракции Анна Владова - проведение внеочередных собраний фракции недопустимо. С точки зрения "Согласия", они должны созываться в случаях, когда произошло что-то экстренное, а не в тех случаях, когда из-за плохой организации работы соответствующие вопросы не были рассмотрены в комитете до очередного заседания совета.

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