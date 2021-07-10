Объятия летучей мыши и мягкие лапки сурикатов: зоопарк не для всех в четырех часах езды от Риги

Когда перед отпуском встал вопрос, куда все-таки поехать, гугл заботливо подкинул сайт мини-зоопарка в Каунасе - там, якобы, можно потрогать попугаев. Учитывая, что я являюсь счастливым владельцем ожерелового попугая, который не очень любит (точнее, очень не любит) прикосновения, выбор был сделан. Как оказалось, попугаи - далеко не все, что может предложить зоопарк, они доставили лишь часть эмоций.
Этот мини-зоопарк находится на окраине Каунаса - в торговом центре Mega. Для жителей Латвии такое месторасположение зоопарка может показаться удивительным, но Mega полностью оправдывает свое название - например, в него очень гармонично вписывается самый высокий с странах Балтии аквариум - его высота составляет десять метров, а диаметр - четыре метра. Водоизмещение аквариума составляет 170 000 литров, а обитает в нем более 30 видов рыб, гордость коллекции - шесть представителей карибской акулы.
Неудивительно, что маленький зоопарк в таком огромном здании найти не так и просто. Конечно если не знать, что надо поняться на второй этаж у аквариума и пройти через боулинг, где и находится заветная дверка.
Сам зоопарк представляет собой небольшое помещение с парой десятков вольеров и загончиков - все находится на расстоянии вытянутой руки и под неустанным взглядом "родителей" животных - сотрудников зоопарка, действительно любящих своих подопечных.
Перед тем, как пройти внутрь, необходимо выслушать инструктаж. Работники по-русски не говорят, зато очень хорошо изъясняются на английском. Для тех, кому не подходит и этот вариант - на русском есть правила в бумажной версии. Самое главное из них - в каждом вольере слушать работников и не трогать животных руками, если работники не разрешили.
Обстоятельно подходят и к мерам эпидемиологической безопасности - маски для лица, дезинфекция рук и даже обуви, все - ради здоровья животных.
Нам очень повезло - мы приехали вечером, других посетителей кроме нас не было, и нам позволили немного заглянуть за кулисы заведения - например, мы застали кормление животных и побывали в закрытом обычно для простых смертных вольере.
К первым посетители попадают к черепахам. Единственное правило у них в вольере - не трогать голову.
Затем следуют сурикаты. Их нельзя трогать руками, однако это совсем не значит, что к ним нельзя прикоснуться - мы сели на бревно, а подошедшая с ужином для этих зверьков работница демонстрировала им еду, в результате чего те с удовольствием носились по нашим коленям и ныряли подмышку, периодически застывая в выжидательной позе.
У них очень мягкие лапки. Мне даже показалось, что после сурикатов можно к другим животным и не заходить. Как оказалось позже, сурикаты - только разминка, хоть и невероятно милая и забавная.
Вдоволь нагладившись различных кроликов и морских свинок разной степени лохматости, мы добрались до заветного вольера с попугаями лори, в котором также проживали китайские курицы. Застали мы их в самый разгар ужина.
Открыв заранее приобретенное лакомство - нектар для лори - мы зашли в клетку. Вы когда-нибудь ощущали, что на вас со всех сторон налетает толпа болтающих попугаев? Незабываемое чувство!
Птицы не слезали с нас на протяжении нескольких минут даже несмотря на то, что нектар закончился - было видно, что им просто нравится общаться с людьми. При этом они продолжали ужинать, поэтому вокруг все жевало и чавкало, и двигаться нужно было очень аккуратно, чтобы не наступить на попугая или курицу.
Выдохнув после птиц, уж очень это было впечатлительно, мы попали к вольеру с жемчужиной коллекции - туканом. По словам работников зоопарка, тукан - очень воспитанный и терпеливый интроверт, который любит людей со стороны и не очень одобряет, когда к нему заходят посторонние. Однако нам повезло - судя по всему, сотрудники пришли к выводу, что мы прошли "тест на любовь к животным", и нам предложили зайти. Правда, предупредили, что если в зоопарк придут другие посетители, нас попросят выйти - еще одной семьей птица будет недовольна.
В итоге - мы не только посмотрели на тукана вблизи, но и смогли его погладить, причем даже в самом любимом для него месте - чуть ниже шеи. Он отреагировал мурчанием.
Финальной точкой прогулки стал вольер с летучими мышами, которых можно было попытаться покормить с рук. Попытаться - потому что ужин им уже принесли, но, по словам сотрудников зоопарка, не все потеряно, главное - запастись терпением.
Первую виноградину с моей ладони сорвали на лету. За второй спустя несколько минут прилетел малыш.
Но на самом деле он прилетел не за виноградом, а чтобы признаться мне в любви!
Мышонок цеплялся мне за руку всеми своими когтиками и крючочками, преданно глядя прямо в душу слезящимися от света глазами. Исследовав мою руку он, похоже, понял, что я - тот самый, поэтому он перебрался мне на плечо, а затем на грудь, к самому сердцу, где обнял своими крылышками. После этого он захотел большего и полез с поцелуями, но меня спасла маска.
Наглядный пример того, что маски защищают! И не только от вируса.
Даже спустя время я не могу сказать, сколько времени я провел в вольере с летучими мышами. Они прекрасны.
Пока мы общались с ночными зверьками, работники и обитатели зоопарка готовились к отдыху - люди заканчивали уборку и игрались с сытыми питомцами, выпущенные из загона черепахи бродили по всему зоопарку.
А пара попугаев устроила амурные игры прямо на мохнатой курице. Семейная идиллия.
К сожалению, этот зоопарк подходит не всем. Он уникален. Он действительно уникален тем, что все, находящиеся в нем - одна большая семья. Работники без ума от своих подопечных, они готовы часами рассказывать о них даже на неудобном для себя английском языке, они не проходят мимо, если их зовут или на них смотрят, будь это крыска или амазонский попугай.
Это первый в моей жизни зоопарк, в котором животные чувствуют себя дома. Они на самом деле домашние, даже летучие мыши любят людей и с удовольствием общаются с ними. Это зоопарк, в котором улыбаются все, даже морские свинки.
Эта разношерстная семья ежедневно пускает к себе гостей. Пускает их с радушием и удовольствием. И с надеждой на доброту гостей. Все ли добры к животным? Увы, но нет. Для некоторых зоопарк, каким бы он не был, остается лишь местом развлечения с животными. В результате, животные страдают, испытывают физические и психологические мучения. Боль зверей чувствуют и работники. Тукан уже закрылся для людей, за ним могут последовать и другие.
Все, о чем просят работники - это чувствовать себя в гостях и следовать правилам. За это животные отблагодарят вас своей любовью. Поэтому подумайте дважды, будут ли после вашего ухода звери еще счастливее, чем до знакомства с вами? Если да - вас ждут. Если сомневаетесь, то лучше не стоит - в интернете достаточно негативных отзывов о том, что детям не дали подержать морских свинок или что часть животных не была доступна, потому что приходила в себя после предыдущих посетителей.
О ценах: на сайте указано 6 евро для детей и пенсионеров и 7 евро для взрослых в рабочие дни. В выходные - на два евро дороже. Лакомство для животных - 1 евро.
Мое личное мнение - полученное удовольствие бесценно. Ну, или я слишком люблю животных.