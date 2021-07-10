Объятия летучей мыши и мягкие лапки сурикатов: зоопарк не для всех в четырех часах езды от Риги

ФОТО: A.Ovsjaņņikovs/TVNET

Выдохнув после птиц, уж очень это было впечатлительно, мы попали к вольеру с жемчужиной коллекции - туканом. По словам работников зоопарка, тукан - очень воспитанный и терпеливый интроверт, который любит людей со стороны и не очень одобряет, когда к нему заходят посторонние. Однако нам повезло - судя по всему, сотрудники пришли к выводу, что мы прошли "тест на любовь к животным", и нам предложили зайти. Правда, предупредили, что если в зоопарк придут другие посетители, нас попросят выйти - еще одной семьей птица будет недовольна.

В итоге - мы не только посмотрели на тукана вблизи, но и смогли его погладить, причем даже в самом любимом для него месте - чуть ниже шеи. Он отреагировал мурчанием.

ФОТО: A.Ovsjaņņikovs/TVNET

Финальной точкой прогулки стал вольер с летучими мышами, которых можно было попытаться покормить с рук. Попытаться - потому что ужин им уже принесли, но, по словам сотрудников зоопарка, не все потеряно, главное - запастись терпением.

Первую виноградину с моей ладони сорвали на лету. За второй спустя несколько минут прилетел малыш.

Но на самом деле он прилетел не за виноградом, а чтобы признаться мне в любви!

Зоопарк в Каунасе ФОТО: A.Ovsjaņņikovs/TVNET

Мышонок цеплялся мне за руку всеми своими когтиками и крючочками, преданно глядя прямо в душу слезящимися от света глазами. Исследовав мою руку он, похоже, понял, что я - тот самый, поэтому он перебрался мне на плечо, а затем на грудь, к самому сердцу, где обнял своими крылышками. После этого он захотел большего и полез с поцелуями, но меня спасла маска.

ФОТО: A.Ovsjaņņikovs/TVNET

Наглядный пример того, что маски защищают! И не только от вируса.

Даже спустя время я не могу сказать, сколько времени я провел в вольере с летучими мышами. Они прекрасны.

Пока мы общались с ночными зверьками, работники и обитатели зоопарка готовились к отдыху - люди заканчивали уборку и игрались с сытыми питомцами, выпущенные из загона черепахи бродили по всему зоопарку.

А пара попугаев устроила амурные игры прямо на мохнатой курице. Семейная идиллия.

ФОТО: A.Ovsjaņņikovs/TVNET

К сожалению, этот зоопарк подходит не всем. Он уникален. Он действительно уникален тем, что все, находящиеся в нем - одна большая семья. Работники без ума от своих подопечных, они готовы часами рассказывать о них даже на неудобном для себя английском языке, они не проходят мимо, если их зовут или на них смотрят, будь это крыска или амазонский попугай.

Это первый в моей жизни зоопарк, в котором животные чувствуют себя дома. Они на самом деле домашние, даже летучие мыши любят людей и с удовольствием общаются с ними. Это зоопарк, в котором улыбаются все, даже морские свинки.

ФОТО: A.Ovsjaņņikovs/TVNET

Эта разношерстная семья ежедневно пускает к себе гостей. Пускает их с радушием и удовольствием. И с надеждой на доброту гостей. Все ли добры к животным? Увы, но нет. Для некоторых зоопарк, каким бы он не был, остается лишь местом развлечения с животными. В результате, животные страдают, испытывают физические и психологические мучения. Боль зверей чувствуют и работники. Тукан уже закрылся для людей, за ним могут последовать и другие.

Все, о чем просят работники - это чувствовать себя в гостях и следовать правилам. За это животные отблагодарят вас своей любовью. Поэтому подумайте дважды, будут ли после вашего ухода звери еще счастливее, чем до знакомства с вами? Если да - вас ждут. Если сомневаетесь, то лучше не стоит - в интернете достаточно негативных отзывов о том, что детям не дали подержать морских свинок или что часть животных не была доступна, потому что приходила в себя после предыдущих посетителей.

О ценах: на сайте указано 6 евро для детей и пенсионеров и 7 евро для взрослых в рабочие дни. В выходные - на два евро дороже. Лакомство для животных - 1 евро.

Мое личное мнение - полученное удовольствие бесценно. Ну, или я слишком люблю животных.