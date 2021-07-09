Пт, 9.07.2021
Ты был моим младшим братом. Ты был самым вежливым из тех, кого я знаю. Ты будешь наблюдать за нами сверху и, скорее всего, скажешь: "Друзья, не волнуйтесь". Это то, что ты говорил в 90% случаев Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе
Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе

Бегом к водоемам! Синоптики рассказали о погоде на пятницу

ФОТО: Pexels

В пятницу, 9 июля, во второй половине дня воздух в Латвии в некоторых местах раскалится до +30...+33 градусов, прогнозируют синоптики.

В центре и восточных регионах Латвии в пятницу и субботу действует оранжевое предупреждение об очень сильной жаре до +34 градусов.

В течение пятницы слегка усилится южный, юго-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В некоторых местах Курземе и северного Видземе возможен кратковременный дождь, локально - грозовые ливни.

В столице ожидается переменная облачность, без дождей, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура составит +32...+33 градуса.

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