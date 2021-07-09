Бегом к водоемам! Синоптики рассказали о погоде на пятницу
В пятницу, 9 июля, во второй половине дня воздух в Латвии в некоторых местах раскалится до +30...+33 градусов, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 9 июля, во второй половине дня воздух в Латвии в некоторых местах раскалится до +30...+33 градусов, прогнозируют синоптики.
В центре и восточных регионах Латвии в пятницу и субботу действует оранжевое предупреждение об очень сильной жаре до +34 градусов.
В течение пятницы слегка усилится южный, юго-восточный ветер до 12 метров в секунду.
В некоторых местах Курземе и северного Видземе возможен кратковременный дождь, локально - грозовые ливни.
В столице ожидается переменная облачность, без дождей, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура составит +32...+33 градуса.