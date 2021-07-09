Вступают в силу новые послабления: что теперь можно?

Лица, на которых распространяются условия самоизоляции, должны дополнительно указать:

способ и время въезда в Латвию,

страны, в которых они находились,

контактную информацию, включая адрес проживания или пребывания в Латвии.

До 30 человек в помещениях могут очно участвовать в программах профессионального обучения и организовывать занятия с молодежью

С сегодняшнего дня не более 30 человек смогут очно участвовать в программах профессионального образования, а также организовывать занятия и работу с молодежью.

Во вторник правительство поддержало поправки Министерства образования и науки (IZM) к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 с целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в профессиональном образовании и неформальном образовании взрослых.

При этом Кабмин поддержал то, что лица, получившие защиту от Covid-19, с сегодняшнего дня могут встречаться друг с другом так же, как это было в предпандемический период. Следовательно, привитые и переболевшие могут очно участвовать во всех образовательных программах, включая освоение как практической, так и теоретической части.

Части иностранцев снова доступен оздоровительный туризм в Латвии без особых условий

Начиная с сегодняшнего дня, некоторые иностранцы снова могут получать услуги оздоровительного туризма в Латвии без особых условий.

После отмены режима ЧС в медицине Кабинет министров по предложению Министерства здравоохранения исключил из правил "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19" пункт, согласно которому оздоровительный туризм разрешен только в особых случаях, связанных с гуманитарными соображениями или срочностью. Также был исключен пункт, который предусматривал, что Инспекция здравоохранения (VI) отправляет информацию об иностранцах, прибывших в Латвию для получения медицинских услуг, в Государственную полицию и Государственную пограничную службу.

Отныне иностранцам, которые планируют приехать в Латвию для получения медицинских услуг из Европейского Союза, стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и третьих стран с низким уровнем риска, не нужно подавать заявление на получение разрешения на получение медицинских услуг. Эти иностранцы подпадают под те же условия для въезда в Латвию, что и другие въезжающие.

Медицинские учреждения также больше не обязаны сообщать VI о планируемом предоставлении медицинских услуг этим иностранцам.

Однако в случае иностранцев, которые приезжают в Латвию для лечения из третьих стран с высоким уровнем риска или из стран с особенно высоким риском для здоровья населения, медицинское учреждение должно уведомить VI для получения разрешения. В таком случае разрешение на оказание услуг оздоровительного туризма выдается только в особых случаях, связанных с гуманитарными соображениями или острой необходимостью.