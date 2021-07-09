Вступают в силу новые послабления: что теперь можно?

При снижении заболеваемости отменят требование конкретной площади на посетителей
Привитые и переболевшие в контролируемых коллективах могут не носить маски
Уменьшен объем предоставляемых данных в covidpass.lv
До 30 человек в помещениях могут очно участвовать в программах обучения
Части иностранцев снова доступен оздоровительный туризм в Латвии
С пятницы, 9 июля, вступает в силу ряд изменений в мерах по борьбе с Covid-19.
При снижении кумулятивного показателя ниже 20 отменят требование конкретной площади на каждого посетителя
Если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 упадет ниже 20 случаев на 100 000 человек, будет отменено требование обеспечения конкретной площади помещения на одного посетителя, как и требование о фиксированных персонализированных сидячих местах.
Если 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения будет меньше 20 случаев, будет введен ряд послаблений мер эпидемиологической безопасности до тех пор, пока он не превысит 25 случаев. С ростом заболеваемости выше 25 случаев автоматически восстанавливаются условия, которые были действительны для показателя заболеваемости от 99 до 20 случаев.
Требования к площади на посетителя не нужно будет соблюдать:
в библиотеках,
в архивах,
на ярмарках,
на культурных объектах,
в местах религиозной деятельности,
в торговых точках и на аналогичных объектах,
на спортивных тренировках (занятиях),
на спортивных мероприятиях, в том числе в общественных плавательных бассейнах.
Также предусматривается, что маски будут использоваться в закрытых помещениях только там, где много людей и невозможно соблюдать дистанцию в два метра - например, в общественном транспорте или в других местах с большим потоком людей.
Кроме того, при низком уровне заболеваемости можно будет собираться не более 50 человек в помещении и не более 100 человек на открытом воздухе, включая частные и общественные мероприятия, похороны, крещения, группы психологической помощи, шествия и пикеты.
Также предусматривается, что при низких показателях заболеваемости вакцинированные и переболевшие могут не соблюдать требования дистанцирования и на таких мероприятиях сможет находиться до 1000 человек в помещении и до 2000 человек на открытом воздухе.
Привитые и переболевшие в контролируемых коллективах могут не носить маски
Лица, вакцинированные от Covid-19 или переболевшие им, могут не носить маски в контролируемых группах, даже если в помещении есть люди, не соответствующие этим условиям.
Как пояснили в Минздраве, требование может быть отменено, поскольку доказано, что риск распространения инфекции среди этих лиц невелик.
Люди с ковид-сертификатом могут не носить маски на рабочих местах, в любительских коллективах, учебных заведениях и других подобных местах, где можно контролировать наличие сертификатов о вакцинации или факте перенесенной болезни.
В то же время маски и при наличии сертификата нужно будет носить в "социально неконтролируемой" среде, такой как общественный транспорт, магазины.
До сих пор вакцинированные и переболевшие могли не носить маски в контролируемых группах только в том случае, если все люди в помещении соответствовали вышеуказанным условиям.
Уменьшен объем предоставляемых данных в анкете covidpass.lv
Правительство постановило уменьшить объем предоставляемых сведений в информационной системе надзора за лицами covidpass.lv.
Объем данных будет зависеть от того, должен ли человек придерживаться самоизоляции после приезда.
подтверждение наличия действующего сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.
Лица, на которых распространяются условия самоизоляции, должны дополнительно указать:
способ и время въезда в Латвию,
страны, в которых они находились,
контактную информацию, включая адрес проживания или пребывания в Латвии.
До 30 человек в помещениях могут очно участвовать в программах профессионального обучения и организовывать занятия с молодежью
С сегодняшнего дня не более 30 человек смогут очно участвовать в программах профессионального образования, а также организовывать занятия и работу с молодежью.
Во вторник правительство поддержало поправки Министерства образования и науки (IZM) к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 с целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в профессиональном образовании и неформальном образовании взрослых.
При этом Кабмин поддержал то, что лица, получившие защиту от Covid-19, с сегодняшнего дня могут встречаться друг с другом так же, как это было в предпандемический период. Следовательно, привитые и переболевшие могут очно участвовать во всех образовательных программах, включая освоение как практической, так и теоретической части.
Части иностранцев снова доступен оздоровительный туризм в Латвии без особых условий
Начиная с сегодняшнего дня, некоторые иностранцы снова могут получать услуги оздоровительного туризма в Латвии без особых условий.
После отмены режима ЧС в медицине Кабинет министров по предложению Министерства здравоохранения исключил из правил "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19" пункт, согласно которому оздоровительный туризм разрешен только в особых случаях, связанных с гуманитарными соображениями или срочностью. Также был исключен пункт, который предусматривал, что Инспекция здравоохранения (VI) отправляет информацию об иностранцах, прибывших в Латвию для получения медицинских услуг, в Государственную полицию и Государственную пограничную службу.
Отныне иностранцам, которые планируют приехать в Латвию для получения медицинских услуг из Европейского Союза, стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и третьих стран с низким уровнем риска, не нужно подавать заявление на получение разрешения на получение медицинских услуг. Эти иностранцы подпадают под те же условия для въезда в Латвию, что и другие въезжающие.
Медицинские учреждения также больше не обязаны сообщать VI о планируемом предоставлении медицинских услуг этим иностранцам.
Однако в случае иностранцев, которые приезжают в Латвию для лечения из третьих стран с высоким уровнем риска или из стран с особенно высоким риском для здоровья населения, медицинское учреждение должно уведомить VI для получения разрешения. В таком случае разрешение на оказание услуг оздоровительного туризма выдается только в особых случаях, связанных с гуманитарными соображениями или острой необходимостью.
По прибытии в Латвию после получения разрешения VI, пациенту, а также сопровождающему лицу нужно соблюдать установленные правительством условия для въезда.