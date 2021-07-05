Видео ⟩ Местная тиктокерша прогулялась среди борщевиков практически голая. Оценили не все

На видео в TikTok женщина поет песни и неоднократно касается борщевиков. Это серьезно встревожило пользователей соцсетей.

Один комментатор написал: "В эти борщевики могла еще более оголенной залезть. Тогда свои видео сможешь какое-то время снимать из больницы!". На этот комментарий у женщины был своеобразный ответ - она сняла видео, на котором практически голая около трех минут гуляет по полю с борщевиками.

"Как вы видите, я сейчас зашла почти голая в борщевики. "Каска" у меня на голове для того, чтобы семена не сыпались в волосы. Смотрите, везде борщевики. Я с этими красивыми чудовищами живу вместе уже почти 15 лет. Как видите, я не обожглась и не обгорела.

Могу сказать вам лишь одно - если вы их не съедите и не будете тереться там, где не надо, вы не обожжетесь. Я живу с ними бок о бок", - сказала женщина на видео.

Борщевики тиктокерша сравнила с австралийскими змеями и пауками, которые также ядовиты, но люди научились сосуществовать с ними вместе.

"Я знаю, что делаю. Они меня не кусают, так как я не бегу через них. Борщевики не такие страшные, как выглядят. Просто их не нужно ломать и трогать", - сказала женщина.