Латвийские клубы неудачно стартовали в Лиге конференций УЕФА

"Лиепая" начала первый отборочный раунд с домашней ничьей против македонского клуба "Струга" (1:1), который был основан лишь в 2015 году и для него это дебют в еврокубках.

Счёт в матче на 31-й минуте матча открыл бразилец Додо, который после навеса Михаила Гордейчука головой отправил мяч в сетку ворот македонцев. К сожалению, футболистам из Лиепаи не удалось добиться домашней победы и на 93-й минуте Бесир Исени сравнял счёт на табло - 1:1.

Неожиданное домашнее поражение потерпела РФШ, которая в первом раунде встречалась с фарерским клубом "Клаксвик" (2:3).

Гости вышли вперёд на 21-й минуте благодаря удару Бубакара Сумареха, а на 33-й минуте Палл Клеттскард удвоил преимущество "Клаксвика" в счёте. Во втором тайме РФШ сумела сократить отставание благодаря голу Жиги Липушчека, но вскоре гости вновь забили и увеличили отрыв до двух мячей - автором третьего гола фарерской команды стал Хайни Ватнсдаль.

На 76-й минуте на поле появился Артур Зюзин и уже через три минуты латвийский футболист сократил отставание в счёте до минимума - 2:3.

Ну и наконец "Валмиера" на выезде проиграла "Судуве" (1:2), которая является вице-чемпионом Литвы.

Хозяева открыли счёт в матче на 27-й минуте - 11-метровый в ворота "Валмиеры" реализовал Николас Горобцов. Восемь минут спустя арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Судувы" - точным ударом отметился Раймонд Кроллис.

Во втором тайме темп игры немного спал, а "Валмиера" реже убегала вперёд, предпочитая игру на контратаках. На 96-й минуте встречи арбитр за игру рукой в своей штрафной назначил ещё один пенальти в ворота "Валмиеры". Победный гол "Судувы" забил грек Александрос Гаргалацидис.

Видео: Лучшие моменты матча "Судува" - "Валмиера"

Видео: Послематчевый комментарий тренера "Валмиеры" Тамаза Пертии

Ответные матчи первого отборочного раунда Лиги конференций пройдут 15 июля.