Фото ⟩ В Швеции разбился и загорелся легкий самолет - есть погибшие

Самолет с девятью людьми на борту разбился у аэропорта Эребру при взлете, а затем загорелся, сообщила в интервью радио представитель полиции.

Пока неясно, все ли пассажиры погибли в результате аварии, также не известна ее причина.

Шведские СМИ сообщили, что разбился парашютный самолет.

Газета Expressen сообщила, что в самолете находились пилот и восемь парашютистов.

Два года назад недалеко от города Умео разбился парашютный самолет, в результате чего погибли девять человек.