Пт, 9.07.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

Фото ⟩ В Швеции разбился и загорелся легкий самолет - есть погибшие

ФОТО: EPA/JEPPE GUSTAFSSON SWEDEN OUT

В автокатастрофе в Швеции погибли несколько пассажиров, сообщила полиция вечером в четверг, 8 июля.

Самолет с девятью людьми на борту разбился у аэропорта Эребру при взлете, а затем загорелся, сообщила в интервью радио представитель полиции.

Пока неясно, все ли пассажиры погибли в результате аварии, также не известна ее причина.

Шведские СМИ сообщили, что разбился парашютный самолет.

Газета Expressen сообщила, что в самолете находились пилот и восемь парашютистов.

Два года назад недалеко от города Умео разбился парашютный самолет, в результате чего погибли девять человек.

Галерея: место падения самолета

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