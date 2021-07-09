Фото ⟩ В Швеции разбился и загорелся самолет - есть погибшие
В автокатастрофе в Швеции погибли несколько пассажиров, сообщила полиция вечером в четверг, 8 июля.
В автокатастрофе в Швеции погибли несколько пассажиров, сообщила полиция вечером в четверг, 8 июля.
Легкий самолет с девятью людьми на борту разбился у аэропорта Эребру при взлете, а затем загорелся, сообщила в интервью радио представитель полиции.
Пока неясно, все ли пассажиры погибли в результате аварии, также не известна ее причина.
Газета Expressen сообщила, что в самолете находились пилот и восемь парашютистов.
Два года назад недалеко от города Умео разбился парашютный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Галерея: место падения самолета