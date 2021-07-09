Привиться или покинуть армию, вернув государству деньги за обучение? Дилемма у латвийских военных

Он считает, что убеждения, выражаемые так называемыми антипрививочниками и популистскими заявлениями об опасности вакцин, все еще слишком широко распространены в информационном пространстве, и с этой проблемой столкнулась и армия. "У нас [в вооруженных силах]

до сих пор есть еще несколько десятков, которые не хотят вакцинироваться, с которыми мы очень много работаем и будем продолжать работать",

- признал Калниньш.

На вопрос о том, придется ли военнослужащим, которые не хотят проходить вакцинацию, сменить род занятий, командующий NBS ответил утвердительно. "Издан мой указ с определенным сроком - 1 августа, до которого

они должны принять решение о вакцинации, а затем решить, оставаться ли с нами в вооруженных силах или найти подходящее занятие вне вооруженных сил",

- сказал командующий NBS.

Как сообщалось, NBS до сих пор вакцинировала против Covid-19 около 95% сотрудников, из которых 87% полностью прошли вакцинацию, выяснило агентство LETA в Министерстве обороны.

В целях обеспечения максимально широкого охвата вакцинацией, в оборонном секторе организованы информационные мероприятия для невакцинированных сотрудников. В армии вакцинация против Covid-19 обязательна.

Военным, которым не сделают прививку от Covid-19, после ухода со службы придется вернуть государству деньги, вложенные в их обучение.

Военнослужащие профессиональной службы, отказавшиеся от вакцинации от Covid-19 после 1 августа, должны будут не только уволиться со службы, но и вернуть деньги, вложенные в обучение, государству, сообщил Калниньш.