Привиться или покинуть армию, вернув государству деньги за обучение? Дилемма у латвийских военных

Он считает, что убеждения, выражаемые так называемыми антипрививочниками и популистскими заявлениями об опасности вакцин, все еще слишком широко распространены в информационном пространстве, и с этой проблемой столкнулась и армия. "У нас [в вооруженных силах]
до сих пор есть еще несколько десятков, которые не хотят вакцинироваться, с которыми мы очень много работаем и будем продолжать работать",
На вопрос о том, придется ли военнослужащим, которые не хотят проходить вакцинацию, сменить род занятий, командующий NBS ответил утвердительно. "Издан мой указ с определенным сроком - 1 августа, до которого
они должны принять решение о вакцинации, а затем решить, оставаться ли с нами в вооруженных силах или найти подходящее занятие вне вооруженных сил",
- сказал командующий NBS.
Как сообщалось, NBS до сих пор вакцинировала против Covid-19 около 95% сотрудников, из которых 87% полностью прошли вакцинацию, выяснило агентство LETA в Министерстве обороны.
В целях обеспечения максимально широкого охвата вакцинацией, в оборонном секторе организованы информационные мероприятия для невакцинированных сотрудников. В армии вакцинация против Covid-19 обязательна.
Военным, которым не сделают прививку от Covid-19, после ухода со службы придется вернуть государству деньги, вложенные в их обучение.
Военнослужащие профессиональной службы, отказавшиеся от вакцинации от Covid-19 после 1 августа, должны будут не только уволиться со службы, но и вернуть деньги, вложенные в обучение, государству, сообщил Калниньш.
Если солдаты решат не проходить вакцинацию и их контракт на военную службу преждевременно расторгнут, то этим солдатам, возможно, придется выплатить государству деньги, вложенные в их обучение. "Это не исключение. Это общее требование, потому что то же самое относится к солдатам, которые, к примеру, решили оставить службу до истечения срока и продолжить карьеру в частном секторе", - добавил Калниньш.