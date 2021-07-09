Пт, 9.07.2021
Ты был моим младшим братом. Ты был самым вежливым из тех, кого я знаю. Ты будешь наблюдать за нами сверху и, скорее всего, скажешь: "Друзья, не волнуйтесь". Это то, что ты говорил в 90% случаев Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе
Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе

Военные должны решить: привиться или покинуть армию. Крайний срок - 1 августа

Военный парад у памятника Свободы в День Лачплесиса ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Все военнослужащие Национальных вооруженных сил (NBS) получили указание до 1 августа принять решение - сделать прививку от Covid-19 или оставить службу, заявил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma командующий NBS Леонид Калниньш.

Он считает, что убеждения, выражаемые так называемыми антипрививочниками и популистскими заявлениями об опасности вакцин, все еще слишком широко распространены в информационном пространстве, и с этой проблемой столкнулась и армия. "У нас [в вооруженных силах]

до сих пор есть еще несколько десятков, которые не хотят вакцинироваться, с которыми мы очень много работаем и будем продолжать работать",

- признал Калниньш.

На вопрос о том, придется ли военнослужащим, которые не хотят проходить вакцинацию, сменить род занятий, командующий NBS ответил утвердительно. "Издан мой указ с определенным сроком - 1 августа, до которого

они должны принять решение о вакцинации, а затем решить, оставаться ли с нами в вооруженных силах или найти подходящее занятие вне вооруженных сил",

- сказал командующий NBS.

Как сообщалось, NBS до сих пор вакцинировала против Covid-19 около 95% сотрудников, из которых 87% полностью прошли вакцинацию, выяснило агентство LETA в Министерстве обороны.

В целях обеспечения максимально широкого охвата вакцинацией, в оборонном секторе организованы информационные мероприятия для невакцинированных сотрудников. В армии вакцинация против Covid-19 обязательна.

НАВЕРХ
Back