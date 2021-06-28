Пт, 9.07.2021
Были некоторые коммуникационные ошибки и неудачные решения по размещению столбиков на улицах Риги, которые исправляются, но в целом столица не откажется от использования таких столбиков. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Выявлено 34 новых случая коронавируса, кумулятивный показатель поднимается второй день подряд

Жаркий день на пляже в Мангальсале ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 34 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончался один человек.

Умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за последние 24 часа увеличился с 36,3 до 37 случаев.

В SPKC агентству LETA сообщили, что нынешний прирост кумулятивного показателя связан с длинными праздничными выходными, когда объемы тестирования были значительно меньше, поэтому снизилось и количество выявленных случаев. Сейчас, когда возобновилась работа и вновь проводятся скрининги, в результате более обширного тестирования наблюдается увеличение числа случаев.

Всего в среду в Латвии сделано 6972 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 831 человека. По расчетам LЕТА, за последние две недели в стране подтвержден 701 случай заражения. За все время пандемии умерли 2536 человек с Covid-19.

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