Выявлено 34 новых случая коронавируса, кумулятивный показатель поднимается второй день подряд

Умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за последние 24 часа увеличился с 36,3 до 37 случаев.

В SPKC агентству LETA сообщили, что нынешний прирост кумулятивного показателя связан с длинными праздничными выходными, когда объемы тестирования были значительно меньше, поэтому снизилось и количество выявленных случаев. Сейчас, когда возобновилась работа и вновь проводятся скрининги, в результате более обширного тестирования наблюдается увеличение числа случаев.

Всего в среду в Латвии сделано 6972 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.