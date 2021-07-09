Пт, 9.07.2021
Хотя сейчас статистика случаев незаконного пересечения границы Латвии сохраняется в пределах прежних тенденций, нужно быть готовыми к тому, что ситуация может резко измениться, особенно на латвийско-белорусской границе. Мария Голубева, министр внутренних дел
Мария Голубева, министр внутренних дел
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Эксперт: Даже при большом охвате вакцинации могут вернуться серьезные ограничения

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Учитывая последствия Covid-19 зимой и весной, этой осенью следует приложить все усилия, чтобы не допустить такой ситуации, сообщил инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

Инфектолог объясняет, что допущенная весной продолжительная высокая распространенность Covid-19 оказала слишком большое давление на больницы, и многие люди серьезно болели, что привело к увеличению смертности, которая перемежалась с неспособностью больниц оказывать плановые услуги людям с другими хроническими заболеваниями. При этом в течение полугода не осуществлялось очное обучение, что, конечно, очень плохо во многих отношениях, добавляет эксперт.

"Осенью мы должны сделать все, чтобы такая ситуация не затянулась.

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Главное, что мы можем сделать - быстро увеличить охват вакцинацией. Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек", - сказал Думпис, приведя в пример Великобританию, Сингапур и Данию, где заболеваемость растет, но госпитализации и смертность остаются на низком уровне.

Однако, учитывая заразность дельта-штамма коронавируса, эксперт не исключает, что даже в случае масштабной вакцинации групп риска может возникнуть ситуация, когда придется вводить серьезные ограничения.

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Он также обращает внимание на тот факт, что в течение двух лет не было серьезных эпидемий гриппа, но по мере ослабления ограничений вирус также может вызвать очень серьезные проблемы. В такой ситуации Думпис подчеркивает необходимость защиты больниц и поддержания очной школьной деятельности, по крайней мере в младших классах.

"Глядя на политические процессы и настроения в обществе, я думаю, что быстрое и решительное введение ограничений может стать серьезным вызовом. Каждый должен как можно скорее осознать, что только низкая заболеваемость - лучшая гарантия жизни с минимальными ограничениями, очным обучением в школах и университетах, гарантированной работой, а также экономическим процветанием", - считает профессор. По его мнению, если бы такое понимание в обществе существовало, то и введение временных и эффективных ограничительных мер было бы проще осуществить.

Как уже сообщалось, советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Каспар Берзиньш объяснил на заседании правительства во вторник, 6 июля, что осенью, когда заболеваемость Covid-19 увеличится, будет использоваться стратегия "быстро закрыть - быстро открыть" с быстрым внедрением упреждающих мер для предотвращения устойчиво высокой заболеваемости.

По мнению Минздрава, важно своевременно вводить ограничения, потому что при достижении неконтролируемого высокого уровня заболеваемости снижение происходит медленно, что приводит к еще большим экономическим и социальным потерям. Поэтому необходимо в нужное время вводить комплексные, простые, одинаковые для всех отраслей меры безопасности, тем самым опережая рост заболеваемости, а затем с ее снижением отменять ограничения. Это позволит обществу функционировать в режиме минимальных ограничений.

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