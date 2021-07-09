Эксперт: Даже при большом охвате вакцинации могут вернуться серьезные ограничения

Инфектолог объясняет, что допущенная весной продолжительная высокая распространенность Covid-19 оказала слишком большое давление на больницы, и многие люди серьезно болели, что привело к увеличению смертности, которая перемежалась с неспособностью больниц оказывать плановые услуги людям с другими хроническими заболеваниями. При этом в течение полугода не осуществлялось очное обучение, что, конечно, очень плохо во многих отношениях, добавляет эксперт.

"Осенью мы должны сделать все, чтобы такая ситуация не затянулась.

Главное, что мы можем сделать - быстро увеличить охват вакцинацией. Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек", - сказал Думпис, приведя в пример Великобританию, Сингапур и Данию, где заболеваемость растет, но госпитализации и смертность остаются на низком уровне.

Однако, учитывая заразность дельта-штамма коронавируса, эксперт не исключает, что даже в случае масштабной вакцинации групп риска может возникнуть ситуация, когда придется вводить серьезные ограничения.

Он также обращает внимание на тот факт, что в течение двух лет не было серьезных эпидемий гриппа, но по мере ослабления ограничений вирус также может вызвать очень серьезные проблемы. В такой ситуации Думпис подчеркивает необходимость защиты больниц и поддержания очной школьной деятельности, по крайней мере в младших классах.

"Глядя на политические процессы и настроения в обществе, я думаю, что быстрое и решительное введение ограничений может стать серьезным вызовом. Каждый должен как можно скорее осознать, что только низкая заболеваемость - лучшая гарантия жизни с минимальными ограничениями, очным обучением в школах и университетах, гарантированной работой, а также экономическим процветанием", - считает профессор. По его мнению, если бы такое понимание в обществе существовало, то и введение временных и эффективных ограничительных мер было бы проще осуществить.

Как уже сообщалось, советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Каспар Берзиньш объяснил на заседании правительства во вторник, 6 июля, что осенью, когда заболеваемость Covid-19 увеличится, будет использоваться стратегия "быстро закрыть - быстро открыть" с быстрым внедрением упреждающих мер для предотвращения устойчиво высокой заболеваемости.