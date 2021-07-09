Фото ⟩ Пять советских актрис, которые сошли с ума

Татьяна Самойлова

Советская актриса Татьяна Самойлова исполнила роль Вероники в картине "Летят журавли". Благодаря этому фильму она приобрела мировую славу, ведь фильм получил приз Каннского кинофестиваля.

Всего Татьяна снялась в 18 картинах, но самыми яркими ее ролями остались Вероника и Анна Каренина.

Самойлова была замужем три раза, но всегда чувствовала себя одинокой. Ей приходилось часто гастролировать, чтобы заработать денег. А позже уже взрослый Дмитрий Самойлов уехал в США. Они поддерживали контакт, но общались редко.

Актриса пристрастилась к алкоголю, что оказало пагубное влияние. Татьяна Самойлова не всегда понимала, где она находиться и могла заблудиться на улице. Из-за этого актриса часто оказывалась в больниуах. Однажды, в день своего 80-летия, ее привезли в клинику. Больше домой она уже не вернулась.

Наталия Богунова

Наталия Богунова стала популярна после роли Светланы Афанасьевны в фильме "Большая перемена", потом ее почти перестали снимать. Позже станет известно, что актрисе полноценно работать помешала шизофрения.

Наталья была интровертом, малос кем общалась и дружила. Потому о ее заболевании не знали. Но какое-то время ей удалось поработать, потому что она периодически лечилась в клинике.

В 1990-2000-х, когда она уже не снималась и не работала в театре, работа для нее все же находилась. Богунова появлялась на кинофестивалях и даже в телепередачах.

Женщина жалела о том, что у нее не сложилась личная жизнь и нет детей. А посл случилась трагедии. Мать Натальи случайно выпала из окна и разбилась насмерть. Богунова с трудом смогла пережить это несчастье. Пока она восстанавливала свое психическое здоровье у нее обманом чуть не отняли московскую квартиру.

Однажды 65-летняя Наталья накопила денег на отпуск и отправилась отдыхать на Крит. Но там звезда умерла от инфаркта миокарда.

Екатерина Савинова

Актрису Екатерину Савинову зрители запомнили по комедийной роли Фроси Бурлаковой в кинофильме "Приходите завтра…". Ее судьба оказалась не менее трагичной. Однажды, она выпила деревенского парного молока, которое не прокипятила и заразилась бруцеллезом. Об этом пишет "Экспресс-газета". Это заболевание спровоцировало шизофрению.

Савинова лечилась и продолжала работать. Она переживала за сны Андрея и волновалась, что как-то его может заразить. Периодически она слышала голоса, которые ей что-то "советовали".

Внезапно актриса никому ничего не сказала и уехала в Новосибирск к сестре. Там она прожила почти месяц и казалось, даже пошла на поправку.