Фото ⟩ Пять советских актрис, которые сошли с ума
Рассказываем про пять советских актрис, которые не просто пропали с экранов, а приобрели серьезные психические заболевания.
Рассказываем про пять советских актрис, которые не просто пропали с экранов, а приобрели серьезные психические заболевания.
Советская актриса Татьяна Самойлова исполнила роль Вероники в картине "Летят журавли". Благодаря этому фильму она приобрела мировую славу, ведь фильм получил приз Каннского кинофестиваля.
Всего Татьяна снялась в 18 картинах, но самыми яркими ее ролями остались Вероника и Анна Каренина.
Самойлова была замужем три раза, но всегда чувствовала себя одинокой. Ей приходилось часто гастролировать, чтобы заработать денег. А позже уже взрослый Дмитрий Самойлов уехал в США. Они поддерживали контакт, но общались редко.
Актриса пристрастилась к алкоголю, что оказало пагубное влияние. Татьяна Самойлова не всегда понимала, где она находиться и могла заблудиться на улице. Из-за этого актриса часто оказывалась в больниуах. Однажды, в день своего 80-летия, ее привезли в клинику. Больше домой она уже не вернулась.
Наталия Богунова стала популярна после роли Светланы Афанасьевны в фильме "Большая перемена", потом ее почти перестали снимать. Позже станет известно, что актрисе полноценно работать помешала шизофрения.
Наталья была интровертом, малос кем общалась и дружила. Потому о ее заболевании не знали. Но какое-то время ей удалось поработать, потому что она периодически лечилась в клинике.
В 1990-2000-х, когда она уже не снималась и не работала в театре, работа для нее все же находилась. Богунова появлялась на кинофестивалях и даже в телепередачах.
Женщина жалела о том, что у нее не сложилась личная жизнь и нет детей. А посл случилась трагедии. Мать Натальи случайно выпала из окна и разбилась насмерть. Богунова с трудом смогла пережить это несчастье. Пока она восстанавливала свое психическое здоровье у нее обманом чуть не отняли московскую квартиру.
Однажды 65-летняя Наталья накопила денег на отпуск и отправилась отдыхать на Крит. Но там звезда умерла от инфаркта миокарда.
Актрису Екатерину Савинову зрители запомнили по комедийной роли Фроси Бурлаковой в кинофильме "Приходите завтра…". Ее судьба оказалась не менее трагичной. Однажды, она выпила деревенского парного молока, которое не прокипятила и заразилась бруцеллезом. Об этом пишет "Экспресс-газета". Это заболевание спровоцировало шизофрению.
Савинова лечилась и продолжала работать. Она переживала за сны Андрея и волновалась, что как-то его может заразить. Периодически она слышала голоса, которые ей что-то "советовали".
Внезапно актриса никому ничего не сказала и уехала в Новосибирск к сестре. Там она прожила почти месяц и казалось, даже пошла на поправку.
Но 25 апреля 1970 года в возрасте 43-летняя актриса приехала на вокзал и пошла навстречу едущему поезду. Позже врачи отметили, что это не было самоубийство, а скорее всего приступ. Савинова следовала за голосами.
Александра Завьяловабыла одной из немногих советских актрис, которые получили мировую славу. Ее снимал Филипп Халсман, а фото поместили на обложку журнала Life. Во время Московского международного кинофестиваля, единственная среди советских актрис, получила приглашение на званый ужин в американское посольство, где хозяином вечера был помощник президента США по особо важным делам Гарриман. По поручению руководства фестиваля она принимала у себя дома в Ленинграде итальянскую делегацию, в состав которой входила Джульетта Мазина.
В своих контактах с иностранцами артистка не видела ничего предосудительного. Брак не помещал Завьяловой однажды влюбиться в 50-летнего бизнесмена из США, но этому роману помешало КГБ. Мужчину стали подозревать в шпионаже. За актрисой закрепился ярлык неблагонадежности. Некоторое время в кино она не снималась.
Постепенно Александра Завьялова впала в депрессию, заперлась дома с детьми, никого не впускала в квартиру. Сосели вызвали медиков и артистку увезли в психиатрическую лечебницу.
Сын был отправлен в интернат, а дочь забрал ее отец. Пока Завьялова была в клинике, ее квартиру обворовали. Из больницы она вернулась злой и агрессивной.
После потом у нее бывали новые приступы. Скончалась Завьялова за день до 80-летия от ножевого ранения. Вее смерти обвинили сына Петра, получившего восемь лет колонии.
Советская актриса Изольда Извицкая проснулась знаменитой после выхода картины "Сорок первый". Но больше главных ролей ей не предлагали. послеона снималась, но лишь на второстепенных ролях.
То, что карьера не складывается, как хотелось бы, огорчало Изольду и она пристрастилась к алкоголю. Сначала актриса пила вместе с мужем - актером Эдуардом Бредуном. Но однажды тот собрал вещи и ушел от жены к ее подруге. Произошедшее вогнало Изольду в депрессию, которую усугубил алкоголизм. Артистка совсем перестала есть.
Она умерла в собственной квартире в возрасте 38-лет. Ее тело обнаружили примерно через неделю после смерти.