Фото ⟩ Как всегда эпатажно! Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной

Моргенштерн преподнес своей избраннице кольцо из белого золота с огромным бриллиантом.

"Женщина моя любимая, будешь моей женой?" - спросил он.

Дилара ответила кокетливо: "Ну, я подумаю", а потом сказала заветное "Да".

Все произошло неожиданно, прямо на съемках клипа. Кстати, ранее на одно колено становилась именно Дилара. Она хотела, чтобы все прошло максимально необычно. Оба предложения получились небанальными.

"Мы часто говорили о семье и свадьбе. Я знала, что мы должны скоро пожениться. Хотелось, чтобы этот момент был действительно особенным, смешным, ярким, неожиданным. Идея сделать ему предложение первой показалась мне гениальной, я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала. Но с самого начала меня это немного смущало. У меня есть любимый мужчина, и я хочу предложение! И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом", - писала Дилара на своей странице в Instagram.