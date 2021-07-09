Видео ⟩ В Пардаугаве пойман пьяный шофер без прав - он хотел "помочь людям"

Остановив машину, полицейские пообщались с ее водителем - от явно расстроенного молодого человека сильно пахло алкоголем. У полиции были серьезные подозрения, однако водитель все отрицал.

"Я просто помогал людям завести машину. Они не знали, как это сделать, я помог", - объяснил пьяный молодой человек.

Представитель муниципальной полиции Ласма Грейдане также отмечает, что водитель Audi пытался указать на то, что в машине закончился бензин, и он хочет только доехать до ближайшей заправочной станции, но этот аргумент также не убедил полицию.