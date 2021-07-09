Пт, 9.07.2021
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Сармите Вейде, руководитель ассоциации

Видео ⟩ В Пардаугаве пойман пьяный шофер без прав - он хотел "помочь людям"

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Ранним утром во время дежурства на пустых улицах Пардаугавы один из патрулей Рижской муниципальной полиции заметил автомобиль Audi A3 на пустой стоянке у магазина. Стиль вождения шофера привлек внимание полиции и заставил остановиться.

Остановив машину, полицейские пообщались с ее водителем - от явно расстроенного молодого человека сильно пахло алкоголем. У полиции были серьезные подозрения, однако водитель все отрицал.

"Я просто помогал людям завести машину. Они не знали, как это сделать, я помог", - объяснил пьяный молодой человек.

Представитель муниципальной полиции Ласма Грейдане также отмечает, что водитель Audi пытался указать на то, что в машине закончился бензин, и он хочет только доехать до ближайшей заправочной станции, но этот аргумент также не убедил полицию.

Последующая проверка подтвердила подозрения сотрудников правоохранительных органов - молодой человек сидел за рулем в нетрезвом виде. Кроме того, просмотр баз данных полиции показал, что у преступника не было водительских прав. Возбуждено уголовное дело.

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