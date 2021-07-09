У Тайсона Фьюри положительный тест на Covid-19. Бой против Деонтея Уайлдера перенесён

Бой должен был пройти 24 июля в Лас-Вегасе, но британец Тайсон Фьюри сдал положительный тест на коронавирус и поединок пришлось перенести.

Сообщается, что Фьюри получил первую дозу вакцины, но не сделал вторую. Также коронавирус обнаружен ещё у троих членов команды британского боксёра.

Новая дата боя - 9 октября. Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в своём Twitter.

Напомним, в первом поединке Фьюри-Уайлдер, который состоялся в конце 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.