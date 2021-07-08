В Нидерландах - резкий рост заболеваемости

Голландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) сообщил о самом большом количестве случаев коронавируса за день с 14 мая.

Всего неделю назад в Нидерландах за сутки было зарегистрировано около 800 новых случаев заражения. За последние семь дней в стране зарегистрировано 67 случаев заражения на 100 000 жителей.

Поскольку вирус стал распространяться быстрее, правительство рассматривает новые меры по борьбе с Covid-19.

26 июня Нидерланды сняли почти все ограничения, и в настоящее время маски в этой стране нужно носить только в общественном транспорте. Требование социального дистанцирования остается в силе, но не везде выполняется.

Число новых случаев Covid-19 возросло, поскольку в стране распространяется самый заразный штамм вируса - дельта (индийский штамм), хотя это еще не привело к увеличению числа госпитализированных.