LIZDA против обязательной вакцинации; у некоторых предприятий не будет возможности увольнять сотрудников

Профсоюз настаивает на том, что наличие платного полиса медицинского страхования для преподавателей, ученых и технических специалистов, а также реабилитация привитых лиц, если они все же заразились и серьезно переболели вирусом, должно быть установлено на законодательном уровне.
Чтобы разобраться в причинах задержки вакцинации учителей, в понедельник, 12 июля, LIZDA раздаст анкеты в сетях учебных заведений, с помощью которых они постараются выяснить самые распространенные опасения, страхи и готовность педагогов уйти из профессии, если вакцинация проводится в обязательном порядке.
В пятницу, после заседания совета LIZDA, лидер профсоюза Инга Ванага подчеркнула, что среди членов профсоюза по-прежнему существуют разногласия, как и в обществе в целом, и при таких обстоятельствах, независимо от политических решений, главное - не допустить в отрасли раскола.
При этом Ванага подтвердила, что профсоюз планирует поднять на законодательном уровне вопрос о тестах, результаты которых считаются действительными для выполнения служебных обязанностей. В частности, профсоюз считает, что действительными должны считаться не только гораздо более дорогие лабораторные тесты, но и самые дешевые тесты слюны, которые можно купить в аптеках.
В свою очередь, оплата анализов должна быть предусмотрена для тех, кто по состоянию здоровья не может прививаться. По мнению LIZDA , в таких случаях требуется справка семейного врача или другого лечащего врача о причинах, по которым учитель не может быть привит. Профсоюз также настаивает на оплате консультации специалиста, если семейный врач не рекомендует вакцинацию, но работник отрасли намерен привиться от коронавируса и хочет получить профессиональную консультацию.
Профсоюз указал, что достижение коллективного иммунитета является обязанностью не только для тех, кто работает в секторе образования, но и для всего общества, поэтому образовательные учреждения должны иметь право знать масштабы вакцинации родителей. Это придаст педагогам уверенность в том, насколько безопасно для них будет очное обучение.
Как сообщалось ранее, большинство учителей, или около 53% работающих в отрасли, уже привиты. По данным LIZDA , этот показатель лучше, чем в ряде других секторов, таких как Государственная полиция или Государственная пограничная служба.
В то же время LIZDA призывает Министерство образования и науки собрать информацию о количестве людей, работающих в секторе образования, которые переболели Covid-19.
Профсоюз также просит Министерство здравоохранения разработать правила, которые определяют, при каких болезнях или диагнозах вакцинация от коронавируса не должна проводиться, а также пересмотреть требование о двух квадратных метрах на человека, чтобы можно было обеспечить очное обучение.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров во вторник постановил, что работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего ковид-сертификат до 15 сентября.
Также решено, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.
До 14 июля Министерство юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов подготовит поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19.
При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску заражения общественные группы с особо высоким риском в случае заражения Covid-19.
Законопроект будет предусматривать обязанность работодателя предоставлять эпидемиологически безопасные услуги в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, то есть поставщик услуг должен иметь сертификат о вакцинации или факте перенесенного заболевания.
Законопроект также предусматривает обязанность государства и самоуправлений предоставлять очно только эпидемиологически безопасные услуги, в то же время предусматривая возможность для лиц, не имеющих сертификата, очно получать только те услуги, которые невозможны удаленно.
Поправки к закону также предусматривают право работодателя запрашивать ковид-сертификат у сотрудников, чьи рабочие обязанности связаны с повышенным риском заразить других или заразиться самому. Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.
Планируется, что работники должны будут получить сертификаты до 15 сентября этого года.