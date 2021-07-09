LIZDA против обязательной вакцинации; у некоторых предприятий не будет возможности увольнять сотрудников

"Что касается рабочей силы, ситуация в пищевой промышленности остается сложной", - сказала Шуре, комментируя предложенный правительством законопроект, которые предусматривает возможность увольнения работников, если они не смогут предоставить сертификат Covid-19.

Шуре отметила, что решение об увольнении работников является личной ответственностью каждой компании, но признала, что введение такой нормы может содействовать вакцинации.

В то же время она считает, что правительство таким образом перекладывает ответственность со своих плеч на предпринимателей.

Отвечая на вопрос о предполагаемом количестве привитых в продовольственном секторе, Шуре указала, что этот сектор в целом не изолирован от страны и, как и в стране в целом, количество привитых от коронавируса может составлять от 30% до 40%.

"Если смотреть более подробно, цифры разнятся, в том числе в зависимости от региона, где работает предприятие", - пояснила председатель совета. Она отметила, что есть предприятия, где привито до 60% сотрудников, а есть такие, где прививки получил только каждой десятый работник коллектива.

Шуре сообщила, что в основном привиты высококвалифицированные сотрудники, в том числе офисные работники. Вакцинация работников более низкого уровня проходит не так гладко, как хотелось бы. Трудно судить, связано ли это с уровнем образования и ожиданием российской вакцины "Спутник V", утверждение которой в Европейском союзе отложено, отметила она.

Комментируя механизмы стимулирования вакцинации, внедренные в компаниях, Шуре сказала, что, прежде всего, производители продуктов питания приняли все меры безопасности и предосторожности для защиты своих сотрудников от вируса. Во-вторых, люди из руководства предприятий своим примером поощряли и мотивировали подчиненных, а на практике крупные производители организовали вакцинацию на местах, обеспечивая максимально упрощенный процесс вакцинации во время работы. Предприятия среднего звена также организовывали транспорт и совместные поездки в краевые центры вакцинации.

Есть производители, которые пошли еще дальше и уже предоставляют своим сотрудникам выходной, о чем правительство пока еще только говорит, сказала председатель совета федерации.

LIZDA выступает против обязательной вакцинации учителей

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выступает против обязательной вакцинации от Covid-19 и хочет заменить ее стратегией, которая мотивирует и информирует работников образования, включая учителей, о преимуществах вакцинации, заявил профсоюз в пятницу, 9 июля.

По мнению профсоюза, высокий охват вакцинацией Covid-19 в отрасли может быть достигнут и без введения обязательной вакцинации, поскольку большинство преподавателей, которые не торопятся с вакцинацией, не делают это не из-за идеологических соображений, а потому что не находят ответы на отдельные вопросы, связанные с состоянием здоровья.