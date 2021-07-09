Пт, 9.07.2021
Ты был моим младшим братом. Ты был самым вежливым из тех, кого я знаю. Ты будешь наблюдать за нами сверху и, скорее всего, скажешь: "Друзья, не волнуйтесь". Это то, что ты говорил в 90% случаев Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе
Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе

LIZDA против обязательной вакцинации; у некоторых предприятий не будет возможности увольнять сотрудников

ФОТО: LETA

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выступает против обязательной вакцинации против Covid-19 и хочет заменить ее стратегией, которая мотивирует и информирует работников образования, включая учителей, о преимуществах вакцинации. В то же время председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре сообщила агентству LETA, что у производителей продуктов питания практически не будет возможности увольнять сотрудников без сертификата Covid-19, поскольку в отрасли и так не хватает рабочей силы.

"Что касается рабочей силы, ситуация в пищевой промышленности остается сложной", - сказала Шуре, комментируя предложенный правительством законопроект, которые предусматривает возможность увольнения работников, если они не смогут предоставить сертификат Covid-19.

Шуре отметила, что решение об увольнении работников является личной ответственностью каждой компании, но признала, что введение такой нормы может содействовать вакцинации.

В то же время она считает, что правительство таким образом перекладывает ответственность со своих плеч на предпринимателей.

Отвечая на вопрос о предполагаемом количестве привитых в продовольственном секторе, Шуре указала, что этот сектор в целом не изолирован от страны и, как и в стране в целом, количество привитых от коронавируса может составлять от 30% до 40%.

"Если смотреть более подробно, цифры разнятся, в том числе в зависимости от региона, где работает предприятие", - пояснила председатель совета. Она отметила, что есть предприятия, где привито до 60% сотрудников, а есть такие, где прививки получил только каждой десятый работник коллектива.

Шуре сообщила, что в основном привиты высококвалифицированные сотрудники, в том числе офисные работники. Вакцинация работников более низкого уровня проходит не так гладко, как хотелось бы. Трудно судить, связано ли это с уровнем образования и ожиданием российской вакцины "Спутник V", утверждение которой в Европейском союзе отложено, отметила она.

Комментируя механизмы стимулирования вакцинации, внедренные в компаниях, Шуре сказала, что, прежде всего, производители продуктов питания приняли все меры безопасности и предосторожности для защиты своих сотрудников от вируса. Во-вторых, люди из руководства предприятий своим примером поощряли и мотивировали подчиненных, а на практике крупные производители организовали вакцинацию на местах, обеспечивая максимально упрощенный процесс вакцинации во время работы. Предприятия среднего звена также организовывали транспорт и совместные поездки в краевые центры вакцинации.

Есть производители, которые пошли еще дальше и уже предоставляют своим сотрудникам выходной, о чем правительство пока еще только говорит, сказала председатель совета федерации.

LIZDA выступает против обязательной вакцинации учителей

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выступает против обязательной вакцинации от Covid-19 и хочет заменить ее стратегией, которая мотивирует и информирует работников образования, включая учителей, о преимуществах вакцинации, заявил профсоюз в пятницу, 9 июля.

По мнению профсоюза, высокий охват вакцинацией Covid-19 в отрасли может быть достигнут и без введения обязательной вакцинации, поскольку большинство преподавателей, которые не торопятся с вакцинацией, не делают это не из-за идеологических соображений, а потому что не находят ответы на отдельные вопросы, связанные с состоянием здоровья.

Совет LIZDA выступает за сохранение принципа добровольности и считает, что нерешительных преподавателей можно убедить с помощью других, хорошо продуманных методов, например, путем предоставления более индивидуальной информации о влиянии вакцины на здоровье каждого конкретного человека с характерными именно для него диагнозами. Учителям должны быть также обеспечены дополнительные консультации с семейными врачами и специалистами и предусмотрен оплачиваемый отпуск после вакцинации, считает LIZDA.

Профсоюз настаивает на том, что наличие платного полиса медицинского страхования для преподавателей, ученых и технических специалистов, а также реабилитация привитых лиц, если они все же заразились и серьезно переболели вирусом, должно быть установлено на законодательном уровне.

Чтобы разобраться в причинах задержки вакцинации учителей, в понедельник, 12 июля, LIZDA раздаст анкеты в сетях учебных заведений, с помощью которых они постараются выяснить самые распространенные опасения, страхи и готовность педагогов уйти из профессии, если вакцинация проводится в обязательном порядке.

В пятницу, после заседания совета LIZDA, лидер профсоюза Инга Ванага подчеркнула, что среди членов профсоюза по-прежнему существуют разногласия, как и в обществе в целом, и при таких обстоятельствах, независимо от политических решений, главное - не допустить в отрасли раскола.

При этом Ванага подтвердила, что профсоюз планирует поднять на законодательном уровне вопрос о тестах, результаты которых считаются действительными для выполнения служебных обязанностей. В частности, профсоюз считает, что действительными должны считаться не только гораздо более дорогие лабораторные тесты, но и самые дешевые тесты слюны, которые можно купить в аптеках.

В свою очередь, оплата анализов должна быть предусмотрена для тех, кто по состоянию здоровья не может прививаться. По мнению LIZDA , в таких случаях требуется справка семейного врача или другого лечащего врача о причинах, по которым учитель не может быть привит. Профсоюз также настаивает на оплате консультации специалиста, если семейный врач не рекомендует вакцинацию, но работник отрасли намерен привиться от коронавируса и хочет получить профессиональную консультацию.

Профсоюз указал, что достижение коллективного иммунитета является обязанностью не только для тех, кто работает в секторе образования, но и для всего общества, поэтому образовательные учреждения должны иметь право знать масштабы вакцинации родителей. Это придаст педагогам уверенность в том, насколько безопасно для них будет очное обучение.

Как сообщалось ранее, большинство учителей, или около 53% работающих в отрасли, уже привиты. По данным LIZDA , этот показатель лучше, чем в ряде других секторов, таких как Государственная полиция или Государственная пограничная служба.

В то же время LIZDA призывает Министерство образования и науки собрать информацию о количестве людей, работающих в секторе образования, которые переболели Covid-19.

Профсоюз также просит Министерство здравоохранения разработать правила, которые определяют, при каких болезнях или диагнозах вакцинация от коронавируса не должна проводиться, а также пересмотреть требование о двух квадратных метрах на человека, чтобы можно было обеспечить очное обучение.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров во вторник постановил, что работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего ковид-сертификат до 15 сентября.

Также решено, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.

До 14 июля Министерство юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов подготовит поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19.

При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску заражения общественные группы с особо высоким риском в случае заражения Covid-19.

Законопроект будет предусматривать обязанность работодателя предоставлять эпидемиологически безопасные услуги в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, то есть поставщик услуг должен иметь сертификат о вакцинации или факте перенесенного заболевания.

Законопроект также предусматривает обязанность государства и самоуправлений предоставлять очно только эпидемиологически безопасные услуги, в то же время предусматривая возможность для лиц, не имеющих сертификата, очно получать только те услуги, которые невозможны удаленно.

Поправки к закону также предусматривают право работодателя запрашивать ковид-сертификат у сотрудников, чьи рабочие обязанности связаны с повышенным риском заразить других или заразиться самому. Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.

Планируется, что работники должны будут получить сертификаты до 15 сентября этого года.

НАВЕРХ
Back