Фото ⟩ В Гаркалне горит лес: привлечены дополнительные ресурсы VUGD и армейский вертолет

На месте происшествия работают 23 пожарных VUGD, используя шесть автоцистерн и водовозы, также подключены представители Государственной лесной службы и Rīgas meži.

Общая площадь горения составила около 21,33 гектара, из которых около 90% уже потушены, сообщил с места происшествия заместитель оперативного дежурного Дмитрий Новиков.

Новиков также считает, что в ближайшие 2-4 часа пожар может быть ликвидирован.

Во второй половине дня пожар в Гаркалне удалось локализовать, при этом вертолет Национальных вооруженных сил продолжает помогать в работах по тушению пожара.

На месте происшествия зафиксировано сильное задымление, поэтому VUGD призывает жителей Гаркалне держать окна закрытыми и ограничить проветривание помещений.