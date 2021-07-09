Пт, 9.07.2021
Были некоторые коммуникационные ошибки и неудачные решения по размещению столбиков на улицах Риги, которые исправляются, но в целом столица не откажется от использования таких столбиков. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Фото ⟩ В Гаркалне горит лес: привлечены дополнительные ресурсы VUGD и армейский вертолет
Выгорела территория площадью 21,33 га

В пятницу, 9 июля, в Гаркалне загорелся лес, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в Twitter.

На месте происшествия работают 23 пожарных VUGD, используя шесть автоцистерн и водовозы, также подключены представители Государственной лесной службы и Rīgas meži.

Общая площадь горения составила около 21,33 гектара, из которых около 90% уже потушены, сообщил с места происшествия заместитель оперативного дежурного Дмитрий Новиков.

Новиков также считает, что в ближайшие 2-4 часа пожар может быть ликвидирован.

Во второй половине дня пожар в Гаркалне удалось локализовать, при этом вертолет Национальных вооруженных сил продолжает помогать в работах по тушению пожара.

На месте происшествия зафиксировано сильное задымление, поэтому VUGD призывает жителей Гаркалне держать окна закрытыми и ограничить проветривание помещений.

Видео: Репортаж TVNET c места событий на латышском языке

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