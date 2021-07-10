Сб, 10.07.2021
Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.

День (не)свободы прессы ⟩ Власти Беларуси добивают оставшиеся независимые региональные медиа

Сайт "Нашей Нiвы" заблокирован, главный редактор задержан по уголовной статье. ФОТО: gazetaby.info

Утром 8 июля сайт независимого белорусского СМИ газеты "Наша Ніва" перестал открываться как в Беларуси, так и за границей. Выяснилось, что его заблокировало Министерство информации Беларуси по представлению Генпрокуратуры. Бумажная версия не выходит уже давно. Telegram-канал "Нашей Нивы" сообщил , что у сотрудников проходят обыски, а главный редактор издания Егор Мартинович исчез.

Читатели канала видели у него в доме сотрудников ГУБОПИК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью).

На момент публикации известно, что обыск дома у главного редактора "Нашей нівы" Егора Мартиновича закончился. Его вывели из дома двое силовиков. На видеозаписи "Еврорадио", видно, что у Мартиновича руки скованы за спиной.

Журналистка Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц, которые находились в офисе, отпущены под подписку о неразглашении.

Также обыск прошел дома у редактора "Нашей нівы" Андрея Скурко, его увезли на допрос.

"Нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, вероятно, он задержан", сообщает -б "Наша ніва". В 15:40 Telegram-канал "Наша Ніва" сообщил, что в СК к главному редактору издания Егору Мартиновичу приехала скорая помощь. Ближе к вечеру стало известно, что Мартинович - подозреваемый по уже "народной" уголовной статье 342 - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Он задержан на 72 часа, журналиста отвезли в изолятор на Окрестина.

Одновременно Министерство информации ограничило доступ белорусской аудитории к "зеркалу" сайта Еврорадио - СМИ, зарегистрированного в Польше и вещающего в Беларуси - euroradio.pl. Основной сайт euroradio.fm заблокирован с августа 2020, как и у многих других независимых СМИ. За несколько дней до этого власти Беларуси окончательно закрыли минский корпункт Еврорадио.

К обеду 8 июля силовики пришли в редакцию еще двух независимых региональных изданий - "Брестской газеты" и Intex-press (город Барановичи). Обе они на бумаге не выходят: в январе "Брестская газета" перестала выпускать печатную версию, так не нашла типографию, готовую печать тираж. Через пару месяцев ее участь постигла и Intex-press - издание просто выкинули из каталога Белпочты, государственного монополиста по доставке печатных СМИ. Главный редактор Intex-press получил предупреждение прокуратуры за распространение экстремистских материалов (за интервью со Светланой Тихановской, которая тогда была внесена в белорусский список террористов), сейчас в отношении него открыто уголовное дело.

Затем сотрудники финансовой милиции арестовали главного редактора городского портала города Орша orsha.eu Игоря Казмерчака.

В это же время появились сообщения, что 8 июля силовики пришли и к отдельным независимым журналистам в Бобруйске и Витебске, а журналиста "Белсата" из Глубокого забрали прямо из санатория, где он отдыхал.

Как мы видим, власти Беларуси "постепенно из огнемета выжигают всё, что осталось" от независимых СМИ и гражданского общества - так месяц назад описал ситуацию в интервью Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич, комментируя очередной инцидент с медиа.

Так что нельзя сказать, что для неподконтрольных государству белорусских СМИ это сюрприз. Через месяц - годовщина выборов президента Беларуси, после которых возмущенные фальсификациями граждане вышли на улицы, а для СМИ Беларуси началась новая реальность.

В этой реальности государство применяет против журналистов применяется арсенал, подкрепленный ужесточенным законом о СМИ. В первую очередь, это блокировки сайтов и их зеркал. Затем - атака на Telegram-каналы, расцветшие во время протестов и ставшие чуть не главными площадками распространения информации.

Самые популярные, включая канал TUT.by и Nexta объявлены экстремистскими. Та же судьба почти наверняка ждет и ТГ-канал известного регионального медиа Hrodna.life.

Еще один способ воздействия - экономический. На СМИ давят немотивированными, а то и абсурдными штрафами. Так, в апреле "Нашу Ниву" оштрафовали за распечатанные на принтере 20 экземпляров бумажной версии газеты, которые идут исключительно в архив Министерства информации и другие ведомства ("Наша нива" давно не выходит на бумаге). Налоговая инспекция решила трактовать это как печать без лицензии. Штраф - 2700 в пересчете на евро. В мае главного редактора Hrodna.life Алексея Шота и редактора спецпроектов издания Ирину Новик уже задерживали, а организации "Гродно Лайф Медиа" присудили уже второй огромный штраф в 500 базовых величин (4800 евро) за распространение экстремистских материалов. При этом на редакции уже "висел" штраф в 3800 евро по такому же обвинению.

Наконец, журналисты и владельцы Telegram-каналов подвергаются административным и уголовными арестами. За которыми следуют суровые приговоры. Достаточно вспомнить принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, чтобы арестовать бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича. Или Игоря Лосика, владельца Telegram-канала "Беларусь головного мозга", на который подписано более 172 тысяч пользователей, которого судят сейчас в Гомеле вместе с несостоявшимся кандидатом в президенты Сергеем Тихановским.

Всего по оценкам Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) только за 2020 год зафиксировано 480 задержаний журналистов, за первые 5 месяцев 2021 года - еще 80. 26 журналистов находятся под стражей. Громких дел среди них немало - например, история журналисток польско-белорусского телеканала "Белсат" Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой, осужденных в феврале 2021 года на два года колонии за исполнение своих профессиональных обязанностей - ведение стрима с акции протеста.

Остаются в заключении руководители Белорусского пресс-клуба, 13 сотрудников "белорусского Yahoo" - разгромленного 18 мая 2018 самого популярного онлайн-портала страны TUT.by. Наконец, с января ожидает суда бывший топ-менеджер информагентства БелаПАН Андрей Александров по обвинению в госизмене (по этой статье он может получить до 15 лет лишения свободы). В апреле 2020 года по 3 года колонии присудили брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову. Список, увы, продолжает пополняться.

В то же время и журналисты не сдаются. 8 июля оставшиеся на свободе сотрудники Tut.by объявили о создании нового сайта Zerkalo.io. Они сообщили, что продолжат там публиковать важные общественно-политические новости Беларуси. Правда, уже через пару часов после запуска сайта Мининформ заблокировал его на территории Беларуси.

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