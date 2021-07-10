День (не)свободы прессы ⟩ Власти Беларуси добивают оставшиеся независимые региональные медиа

Читатели канала видели у него в доме сотрудников ГУБОПИК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью).

На момент публикации известно, что обыск дома у главного редактора "Нашей нівы" Егора Мартиновича закончился. Его вывели из дома двое силовиков. На видеозаписи "Еврорадио", видно, что у Мартиновича руки скованы за спиной.

Журналистка Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц, которые находились в офисе, отпущены под подписку о неразглашении.

Также обыск прошел дома у редактора "Нашей нівы" Андрея Скурко, его увезли на допрос.

"Нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, вероятно, он задержан", сообщает -б "Наша ніва". В 15:40 Telegram-канал "Наша Ніва" сообщил, что в СК к главному редактору издания Егору Мартиновичу приехала скорая помощь. Ближе к вечеру стало известно, что Мартинович - подозреваемый по уже "народной" уголовной статье 342 - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Он задержан на 72 часа, журналиста отвезли в изолятор на Окрестина.

Одновременно Министерство информации ограничило доступ белорусской аудитории к "зеркалу" сайта Еврорадио - СМИ, зарегистрированного в Польше и вещающего в Беларуси - euroradio.pl. Основной сайт euroradio.fm заблокирован с августа 2020, как и у многих других независимых СМИ. За несколько дней до этого власти Беларуси окончательно закрыли минский корпункт Еврорадио.

К обеду 8 июля силовики пришли в редакцию еще двух независимых региональных изданий - "Брестской газеты" и Intex-press (город Барановичи). Обе они на бумаге не выходят: в январе "Брестская газета" перестала выпускать печатную версию, так не нашла типографию, готовую печать тираж. Через пару месяцев ее участь постигла и Intex-press - издание просто выкинули из каталога Белпочты, государственного монополиста по доставке печатных СМИ. Главный редактор Intex-press получил предупреждение прокуратуры за распространение экстремистских материалов (за интервью со Светланой Тихановской, которая тогда была внесена в белорусский список террористов), сейчас в отношении него открыто уголовное дело.

Затем сотрудники финансовой милиции арестовали главного редактора городского портала города Орша orsha.eu Игоря Казмерчака.

В это же время появились сообщения, что 8 июля силовики пришли и к отдельным независимым журналистам в Бобруйске и Витебске, а журналиста "Белсата" из Глубокого забрали прямо из санатория, где он отдыхал.

Как мы видим, власти Беларуси "постепенно из огнемета выжигают всё, что осталось" от независимых СМИ и гражданского общества - так месяц назад описал ситуацию в интервью Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич, комментируя очередной инцидент с медиа.

Так что нельзя сказать, что для неподконтрольных государству белорусских СМИ это сюрприз. Через месяц - годовщина выборов президента Беларуси, после которых возмущенные фальсификациями граждане вышли на улицы, а для СМИ Беларуси началась новая реальность.