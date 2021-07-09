Пт, 9.07.2021
Если у вас несколько работ - сообщите начальству, что эта работа - не единственная, и есть шанс, что вас не уволят. Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе
Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе

Фото ⟩ Амфетамин, марихуана и сигареты: полиция задержала двух мужчин за продажу наркотиков

ФОТО: Valsts policija

В Огрском крае Государственная полиция (VP) обнаружила у двух наркоторговцев более килограмма марихуаны и амфетамина, сообщили в Госполиции порталу Apollo.lv.

Сотрудники полиции в частном доме в Бирзгале Огрского края изъяли 1300 граммов марихуаны, 30 граммов амфетамина, одно ружье, боеприпасы, десять блоков сигарет без акцизных марок и около 2000 евро, которые, скорее всего, были получены незаконным путем.

Полиция в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega задержала на месте двух мужчин - 1954 и 2003 года рождения. Не исключено, что эти люди длительное время занимались торговлей наркотиками.

Галерея: Полиция в Огрском крае изъяла наркотики

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Суд заключил обоих мужчин под стражу.

Чтобы эффективно бороться с этим видом преступлений, полиция призывает население проявлять активность и сообщать о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Об этом можно сообщить, позвонив по телефону 110 или написав заявление в электронном виде без электронной подписи на портале latvija.lv или в электронном виде с электронной подписью, отправив его на адрес pasts@vp.gov.lv.

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