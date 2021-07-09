Фото ⟩ Амфетамин, мариухана и сигареты: полиция задержала двух мужчин за продажу наркотиков
В Огрском крае Государственная полиция (VP) обнаружила у двух наркоторговцев более килограмма марихуаны и амфетамина, сообщил Госполиция порталу Apollo.lv.
В Огрском крае Государственная полиция (VP) обнаружила у двух наркоторговцев более килограмма марихуаны и амфетамина, сообщил Госполиция порталу Apollo.lv.
Сотрудники полиции в частном доме в Бирзгале, в Огрском крае, изъяли 1300 граммов марихуаны, 30 граммов амфетамина, одно ружье, боеприпасы, десять блоков сигарет без акцизной пошлины и около 2000 евро, которые, скорее всего, были получены незаконным путем.
Полиция в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega задержала на месте двух мужчин 1954 и 2003 годов рождения. Не исключено, что люди длительное время занимались торговлей наркотиками.
Галерея: Полиция в Огрском крае изъяла наркотики
Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Суд заключил двоих мужчин под стражу.
Чтобы эффективно бороться с этим видом преступлений, полиция призывает население проявлять активность и сообщать о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Об этом можно сообщить, позвонив по телефону 110 или написав заявление в электронном виде без электронной подписи на портале latvija.lv или в электронном виде с электронной подписью, отправив его на адрес pasts@vp.gov.lv.