Пт, 9.07.2021
Они просят за деньги внести данные о вакцинации в систему e-veselībа, при этом не получая вакцины. Сармите Вейде, руководитель ассоциации
Сармите Вейде, руководитель ассоциации

Фото ⟩ Амфетамин, мариухана и сигареты: полиция задержала двух мужчин за продажу наркотиков

ФОТО: Valsts policija

В Огрском крае Государственная полиция (VP) обнаружила у двух наркоторговцев более килограмма марихуаны и амфетамина, сообщил Госполиция порталу Apollo.lv.

Сотрудники полиции в частном доме в Бирзгале, в Огрском крае, изъяли 1300 граммов марихуаны, 30 граммов амфетамина, одно ружье, боеприпасы, десять блоков сигарет без акцизной пошлины и около 2000 евро, которые, скорее всего, были получены незаконным путем.

Полиция в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega задержала на месте двух мужчин 1954 и 2003 годов рождения. Не исключено, что люди длительное время занимались торговлей наркотиками.

Галерея: Полиция в Огрском крае изъяла наркотики

Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Суд заключил двоих мужчин под стражу.

Чтобы эффективно бороться с этим видом преступлений, полиция призывает население проявлять активность и сообщать о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Об этом можно сообщить, позвонив по телефону 110 или написав заявление в электронном виде без электронной подписи на портале latvija.lv или в электронном виде с электронной подписью, отправив его на адрес pasts@vp.gov.lv.

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