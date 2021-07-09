Сб, 10.07.2021
Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.

Time: Основатель военной компании из США хотел создать в Украине частную армию

ФОТО: SURAKIT SAWANGCHIT/Shutterstock, AP Photo/Jacquelyn Martin. Kolāža: TVNET

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс планировал призвать на службу в новую частную военную компанию украинских военнослужащих, задействованных ранее в боевых действиях на востоке страны, сообщает журнал Time.

Журнал подчеркивает, что, согласно плану, датированному июнем 2020 года, Принс намеревался призвать на службу в новую ЧВК украинских военных, задействованных ранее в боевых действиях на востоке страны. При этом он рассчитывал "построить в Украине новый завод по производству боеприпасов", а также объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия в "консорциум, который мог бы конкурировать с [компаниями] наподобие Boeing и Airbus".

Однако, по словам Игоря Новикова, бывшего советника президента Украины Владимира Зеленского, после поражения Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году украинское правительство заняло более выжидательную позицию и активизировало конкурентов, которые также были заинтересованы фабриками, которые присмотрел Принс.

Три источника информации, участвовавшие в переговорах Украины с Принсом, подтвердили, что украинцев беспокоит возможное сотрудничество с ним.

Особое беспокойство вызывало то, что Принс нашел в Киеве союзников, которые связаны с Россией.

Одним из деловых партнеров Принса был украинец Андрей Артеменко, который в 2017 году попал в заголовки газет, предлагая администрации Трампа "мирный план" для Восточной Украины, чтобы Соединенные Штаты могли снять санкции с России за ее вторжение в Украину в 2014 году и оккупацию Крыма. Другим союзником Принса был украинский депутат Андрей Деркач, которого США называют "активным российским агентом".

Оба партнера помогли Принсу разработать бизнес-планы, связанные с Украиной. Однако возникли препятствия - не только сопротивление украинского правительства, но и возбужденное в Нью-Йорке уголовное дело против обоих союзников Принса. Прокуратура не комментирует текущее расследование, но информация в открытом доступе предполагает, что расследуется возможное участие Артеменко и Деркача в попытке России повлиять на президентские выборы в США 2020 года.

Артеменко и Деркач отрицали журналу Time, что совершили какие-либо нарушения, и описали расследование как "политическую охоту на ведьм против союзников Трампа".

Статья Time основана на интервью с семью приближенными источниками информации, в том числе с нынешними и бывшими официальными лицами США и Украины, а также с бывшими подчиненными Принса, которые участвовали в его планах в Украине.

Компания Принса Blackwater приобрела печально известную репутацию в 2007 году, когда ее наемники в сопровождении колонны посольства США убили в Багдаде 17 мирных жителей Ирака и ранили еще 20. После скандала компания продолжила свою деятельность, включая контракты с правительством США, и интересы Принса росли - он занимался торговлей природными ресурсами в Африке, создал частную армию для наследного принца Абу-Даби и готовил наемников для борьбы с сомалийскими пиратами. Во время правления Трампа Принс публично призывал к замене американских солдат в Афганистане на наемников.

НАВЕРХ
Back