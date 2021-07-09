Time: Основатель военной компании из США хотел создать в Украине частную армию

Журнал подчеркивает, что, согласно плану, датированному июнем 2020 года, Принс намеревался призвать на службу в новую ЧВК украинских военных, задействованных ранее в боевых действиях на востоке страны. При этом он рассчитывал "построить в Украине новый завод по производству боеприпасов", а также объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия в "консорциум, который мог бы конкурировать с [компаниями] наподобие Boeing и Airbus".

Однако, по словам Игоря Новикова, бывшего советника президента Украины Владимира Зеленского, после поражения Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году украинское правительство заняло более выжидательную позицию и активизировало конкурентов, которые также были заинтересованы фабриками, которые присмотрел Принс.

Три источника информации, участвовавшие в переговорах Украины с Принсом, подтвердили, что украинцев беспокоит возможное сотрудничество с ним.

Особое беспокойство вызывало то, что Принс нашел в Киеве союзников, которые связаны с Россией.

Одним из деловых партнеров Принса был украинец Андрей Артеменко, который в 2017 году попал в заголовки газет, предлагая администрации Трампа "мирный план" для Восточной Украины, чтобы Соединенные Штаты могли снять санкции с России за ее вторжение в Украину в 2014 году и оккупацию Крыма. Другим союзником Принса был украинский депутат Андрей Деркач, которого США называют "активным российским агентом".

Оба партнера помогли Принсу разработать бизнес-планы, связанные с Украиной. Однако возникли препятствия - не только сопротивление украинского правительства, но и возбужденное в Нью-Йорке уголовное дело против обоих союзников Принса. Прокуратура не комментирует текущее расследование, но информация в открытом доступе предполагает, что расследуется возможное участие Артеменко и Деркача в попытке России повлиять на президентские выборы в США 2020 года.

Артеменко и Деркач отрицали журналу Time, что совершили какие-либо нарушения, и описали расследование как "политическую охоту на ведьм против союзников Трампа".

Статья Time основана на интервью с семью приближенными источниками информации, в том числе с нынешними и бывшими официальными лицами США и Украины, а также с бывшими подчиненными Принса, которые участвовали в его планах в Украине.