Пт, 9.07.2021
Хотя сейчас статистика случаев незаконного пересечения границы Латвии сохраняется в пределах прежних тенденций, нужно быть готовыми к тому, что ситуация может резко измениться, особенно на латвийско-белорусской границе. Мария Голубева, министр внутренних дел
Мария Голубева, министр внутренних дел

В Эстонии за сутки выявлено 39 случаев коронавируса

Иллюстративное фото. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Эстонии сделано 3369 тестов на Covid-19, выявлено 39 первичных позитивных результатов, то есть 1,2% тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 37 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,3%.

В больницах находятся 25 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии привиты 577 556 человек, курс вакцинации завершили 482 652 человека. Не менее одной дозы вакцины получили 52,6% взрослого населения страны.

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