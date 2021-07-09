В Эстонии за сутки выявлено 39 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Эстонии сделано 3369 тестов на Covid-19, выявлено 39 первичных позитивных результатов, то есть 1,2% тестов.
За минувшие сутки в Эстонии сделано 3369 тестов на Covid-19, выявлено 39 первичных позитивных результатов, то есть 1,2% тестов.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 37 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,3%.
В больницах находятся 25 пациентов с коронавирусом.
В Эстонии привиты 577 556 человек, курс вакцинации завершили 482 652 человека. Не менее одной дозы вакцины получили 52,6% взрослого населения страны.