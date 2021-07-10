Объехал 79 стран и курил с воспалением: в 50 лет умер ведущий РЕН ТВ Алексей Каминанте. Что он писал в соцсетях?

"Первый выпуск программы с его участием вышел в августе прошлого года. Алексей Каминанте буквально заново открыл для нас Америку. И не менее захватывающей и невероятно интересной была его жизнь. Профессиональный путешественник, тревел-полиглот, он объяснял, как правильно понимать чужой язык, а еще учил не унывать, бросая нам спасательный круг в виде порции изысканного юмора", - говорится на сайте телеканала.

Причины смерти не сообщается. Его уход стал большой неожиданностью для его коллег и поклонников.

Известно, что Каминанте был членом Русского Географического Общества. За свою жизнь он объездил 79 стран.

"Невероятно интересные истории" - это было экстремально-познавательное шоу и транслировалось в эфире с 2019-го. Первый выпуск программы с участием Каминанте вышел в августе 2020 года.

Алексей был активен в социальных сетях.

В Instagram телеведущий регулярно публиковал заметки из путешествий или делился выводами, размышлениями и новостями о своей жизни.

22 июня Каминанте сделал пост, что привился "Спутником V". Это решение он принял самостоятельно, понимая необходимость вакцинации, ведь для путешествия нужен сертификат о вакцинации.

"Когда мне нужно было привиться от желтой лихорадки и гепатита для поездок на Амазонку и в Тибет, то сомнений не возникало почему-то. Надо-значит надо! Во многие страны Африки без сертификата о прививке от желтой лихорадки просто не пустят!⁣⁣ И все же я понимаю, что вакцинация на сегодняшний день - "лотерейка" и "русская рулетка".⁣⁣ Я решил в нее сыграть!⁣" - написал Алексей.

Последняя публикация Каминанте сделана 26 июня. В ней он сетует, что Испания для граждан России закрыта, а ему так хочется туда попасть.

Сам телеведущий признавался, что ранее залечивал язву. Кроме того, в феврале 2021 года он в четвертый раз бросал курить, о чем подробно рассказывал в соцсетях.

"Надеюсь, это моя последняя фотография с сигаретой, которую вы видите! ⁣Я курю давно и много!⁣⁣ 36 лет по 1,5-2 пачки в день. Курил даже с воспалением легких!" - отмечал Алексей. ⁣⁣⠀

⁣⁣До этого он пытался трижды бросить:

"В первый раз продержался три месяца. Но, прилетев на Кубу, подсел на сигары, думая, что этим и ограничусь. Фиг там! Закурил снова. Второй раз продержался еще меньше! На нервной почве открылась язва, и врач сказал "Уж лучше бы ты курил!". Я послушался, залечил язву и снова задымил!⁣⁣В третий раз свёл курение до одной сигареты в день. Решил, что буду курить только, когда выпью! Начал пить каждый день, чтобы покурить".

Тогда он понял, что так сопьется и продолжил курить. Но уже без алкоголя.