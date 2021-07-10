Сб, 10.07.2021
Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.

Объехал 79 стран и курил с воспалением: в 50 лет умер ведущий РЕН ТВ Алексей Каминанте. Что он писал в соцсетях?

На 51-м году жизни скончался ведущий шоу "Невероятно интересные истории" на телеканале РЕН ТВ. Об этом пишет РИА Новости. 

"Первый выпуск программы с его участием вышел в августе прошлого года. Алексей Каминанте буквально заново открыл для нас Америку. И не менее захватывающей и невероятно интересной была его жизнь. Профессиональный путешественник, тревел-полиглот, он объяснял, как правильно понимать чужой язык, а еще учил не унывать, бросая нам спасательный круг в виде порции изысканного юмора", - говорится на сайте телеканала.

Причины смерти не сообщается. Его уход стал большой неожиданностью для его коллег и поклонников.

Известно, что Каминанте был членом Русского Географического Общества. За свою жизнь он объездил 79 стран.

"Невероятно интересные истории" - это было экстремально-познавательное шоу и транслировалось в эфире с 2019-го. Первый выпуск программы с участием Каминанте вышел в августе 2020 года.

Алексей был активен в социальных сетях.

В Instagram телеведущий регулярно публиковал заметки из путешествий или делился выводами, размышлениями и новостями о своей жизни. 

22 июня Каминанте сделал пост, что привился "Спутником V". Это решение он принял самостоятельно, понимая необходимость вакцинации, ведь для путешествия нужен сертификат о вакцинации. 

"Когда мне нужно было привиться от желтой лихорадки и гепатита для поездок на Амазонку и в Тибет, то сомнений не возникало почему-то. Надо-значит надо! Во многие страны Африки без сертификата о прививке от желтой лихорадки просто не пустят!⁣⁣ И все же я понимаю, что вакцинация на сегодняшний день - "лотерейка" и "русская рулетка".⁣⁣ Я решил в нее сыграть!⁣" - написал Алексей. 

Последняя публикация Каминанте сделана 26 июня. В ней он сетует, что Испания для граждан России закрыта, а ему так хочется туда попасть. 

Сам телеведущий признавался, что ранее залечивал язву. Кроме того, в феврале 2021 года он в четвертый раз бросал курить, о чем подробно рассказывал в соцсетях.

"Надеюсь, это моя последняя фотография с сигаретой, которую вы видите! ⁣Я курю давно и много!⁣⁣ 36 лет по 1,5-2 пачки в день. Курил даже с воспалением легких!" - отмечал Алексей. ⁣⁣⠀

⁣⁣До этого он пытался трижды бросить:

"В первый раз продержался три месяца. Но, прилетев на Кубу, подсел на сигары, думая, что этим и ограничусь. Фиг там! Закурил снова. Второй раз продержался еще меньше! На нервной почве открылась язва, и врач сказал "Уж лучше бы ты курил!". Я послушался, залечил язву и снова задымил!⁣⁣В третий раз свёл курение до одной сигареты в день. Решил, что буду курить только, когда выпью! Начал пить каждый день, чтобы покурить".

Тогда он понял, что так сопьется и продолжил курить. Но уже без алкоголя.

Прощание с телеведущим пройдет 12 июля.

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