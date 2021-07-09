Видео ⟩ "Было слышно, как стекло летало по воздуху": новая информация о взрыве в квартире в Екабпилсе

"Было слышно, как стекло летало по воздуху. В машине также были разбиты стекла", - говорит местный житель Сандис.

Когда прибыли спасатели, сразу же был начат обыск дома. В результате взрыва образовалась пыль, и спасатели VUGD работали в масках, говорит командир Екабпилсской VUGD Дзинтар Цвиликовскис.

Был спасен один человек со второго этажа. Он был передан медикам.

Есть разумные основания полагать, что взорвался газовый баллон, но местные жители говорят, что это не случайность. Некая женщина указывает, что мужчина употреблял некротические вещества и, возможно, был в депрессии.

Обратившись в самоуправление Мадонского края, журналисты передачи выяснили, что люди не должны были находиться в этом здании, потому что некоторое время назад всем были предоставлены другие квартиры и были заключены новые договоры аренды, но люди продолжали жить там по разным причинам.

Уже сообщалось, что в квартире в Екабпилсе пострадавший в результате аварии мужчина получил обширные ожоги после обрушения потолка в результате взрыва.

Госполиция получила информацию о взрыве в многоквартирном доме на улице Мадонас в Екабпилсе. Должностные лица Екабпилсского края сразу же выехали на место происшествия и выяснили, что шесть жителей самостоятельно эвакуировались из четырех квартир.

На втором этаже дома, в квартире, где мог произойти взрыв газа, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) обнаружили мужчину, который получил обширные термические ожоги - около 70% тела - он был доставлен в больницу.

Автомобили возле здания также пострадали в результате взрыва. На данный момент в полицию поступило четыре жалобы на повреждение автомобиля. Также из-за обрушения потолка, пола и стен квартиры стали непригодными для проживания.

Госполиция возбудила уголовное дело, идет расследование обстоятельств несчастного случая.

Самоуправление пообещало предоставить информацию о том, что произошло и о дальнейших действиях.

Уже сообщалось, что в четверг, 8 июля, ​​в Екабпилсе спасли мужчину после обрушения потолка в жилом доме.

Незадолго до 16:00 в VUGD поступила информация об обрушении конструкции двухэтажного жилого дома.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что обрушился потолок квартиры на втором этаже.

Сразу же начался обыск здания. Одного человека вытащили со второго этажа с помощью лестницы. Далее его передали

В свою очередь, шесть человек эвакуировали здание до прибытия спасателей.