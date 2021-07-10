"Гробовой" завал: в Санкт-Петербурге крематорий не справляется с нагрузкой из-за высокой смертности

Сотрудник одного из крупных ритуальных агентств Александр на днях пришел организовывать похороны в петербургский крематорий на Шафировском проспекте. По его словам, сейчас очень много заказов, да и начальство и клиенты торопят. Родственники умерших хотят побыстрее организовать прощание. Из-за дешевизны выбирают кремацию: ведь места на петербургских кладбищах почти закончились, традиционный способ похорон выходит в копеечку.

"В каждом морге сидят агенты, которые продают свои услуги. Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно", - честно признается Александр.

По его словам, визит в комплекс на Шафировский проспект дался ему нелегко: "Пандемия, понятное дело, я в маске, но запах стоит такой, что даже она не помогает".

Часть гробов, ожидают своей очереди на цокольном этаже: по его словам, их порядка трехсот, включая ящики из досок, в которые помещают умерших безродных, чьи похороны проходят за счет государства.

Бывший работник крематория (он попросил не называть имя), поддерживает связь с бывшими коллегами и утверждает, что на самом деле гробов, ожидающих своей очереди на отправку в печи, больше:

"Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и нековидные. Под умерших от последствий коронавируса выделили отдельный цех, но уже несколько месяцев, если родственники хотят попрощаться с болевшим, им это разрешают. При этом гроб оставляют закрытым. После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина - антисанитария, насекомые".

По словам бывшего работника крематория, во время первой волны пандемии такого количества умерших не было, хотя и тогда с объемом работы печи не справлялись.

"Мощность крематория - около 200 тел в сутки, но тогда, в первую волну, поставили холодильник, и того, что происходит сейчас, не было. Почему сейчас не используют рефрижераторы, непонятно. Ежедневно в крематорий привозят около 300 умерших", - добавляет он.