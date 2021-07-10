Удалось ликвидировать пожар в Вентпилсском крае. Он длился почти неделю
В пятницу сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) удалось ликвидировать особо опасный пожар, возникший в Вентспилсском крае в понедельник, 5 июля.
В пятницу сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) удалось ликвидировать особо опасный пожар, возникший в Вентспилсском крае в понедельник, 5 июля.
Как сообщили в VUGD, в понедельник поступил вызов в Пилтенскую волость Вентспилсского края, где горел ангар с рулонами сена. Вчера в 18:49 пожарным удалось потушить пожар.
Как сообщалось, в Пилтенской волости горел ангар площадью 1200 квадратных метров, в котором было около 1000 рулонов сена.