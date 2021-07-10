Скандальная выходка Роналду неожиданно спасла жизнь ребенку

Возмущению и недовольству фанатов футбола не было предела. Вскоре после матча на Роналду обрушился шквал критических комментариев в соцсетях.

"Это действительно неуважительно. Вы получили капитанскую повязку, которая говорит о том, что вы возглавляете страну, из миллионов людей выбрали именно вас, но вы просто пинаете её?", "Это неуважение к стране. Он больше не должен быть капитаном", - писали болельщики.

Ronaldo threw the captain armband and kicked it after yesterday's loss to Belgium 😲



(via @Salahuldien) pic.twitter.com/DfPzPlrTeu — ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2021

Стоит напомнить, что это не первый случай в карьере футболиста. В марте 2021 года Криштиану уже швырял капитанскую повязку, однако тогда у него был для этого повод, а именно: судьи лишили Роналду чистого гола на последней минуте матча с Сербией - фактически забрали у его команды победу. Повязку, которую спортсмен бросил на поле стадиона в Белграде, вскоре ждала интересная судьба. Её подобрал один из сотрудников арены "Райко Митич", который отвечал в том матче за противопожарную безопасность.

Пожарный выставил повязку на благотворительный аукцион, где её выкупила букмекерская компания Mozzart Bet. Повязку Криштиану удалось продать за 7,5 млн сербских динаров, или 63,7 тыс. евро. Букмекеры сделали себе отличную рекламу, а вырученные средства пошли на лечение шестимесячного мальчика из Сербии с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" (СМА). В июле в микроблоге Twitter появилась информация о том, что шестимесячному Гаврило Джурджевичу успешно провели операцию и теперь его жизнь спасена.

Humanitarna aukcija za kapitensku traku K. Ronalda upravo je završena i to sa sjajnom cifrom od 7,5 miliona dinara licitarnom od strane @MozzartBet !❤️🙏🏼



Svaka čast vatrogascu Đorđu i njegovim kolegama, kao i svim divnim ljudima koji su pomagali!



Za Gavrila i dalje 973 na 3030! pic.twitter.com/MF3gBLQqyj — Jovan Simić (@simke33) April 2, 2021

"Некоторые вещи в мире происходят таинственным образом - мы даже не можем вообразить, каким именно", - говорилось в одной из записей в Twitter.